Co čeká mladé sparťany v Německu? V mnoha ohledech těžší liga, říká expert. Nahrazují opory

Dva podobné herní profily, dva mladíci pod smlouvou ve Spartě a oba by měli hrát v příští sezoně druhou nejvyšší německou soutěž. Co Michala Ševčíka (21) a Adama Karabce (21) v Norimberku a Hamburku čeká? Tamní prostředí popsal expert Livesport Zpráv a bývalý bundesligový záložník Jan Morávek (34).

Jeden paběrkoval v A-týmu, druhý nastupoval téměř jen za druholigovou rezervu. Nebylo překvapením, že mladí střední záložníci Sparty chtěli po uplynulé sezoně řešit svoji budoucnost. Jako další destinaci zvolili Adam Karabec i Michal Ševčík Německo, konkrétně 2. Bundesligu.

"Bude to pro ně sportovní a životní výzva,” neváhá někdejší bundesligový záložník Jan Morávek při dotazu, co na přesuny českých reprezentantů do 21 let říká. "Ale krok do ciziny jim schvaluji. Už v minulosti jsem několikrát říkal, že pro kreativní hráče je angažmá v zahraničí lepší na rozvíjení. Nicméně 2. Bundesliga není jednoduchá soutěž. Nečeká je tam nic snadného."

"Je to náročná soutěž. Hodně fyzická, velmi intenzivní. V mnoha ohledech je podobná české lize. Na druhou stranu tam působí daleko lepší fotbalisté, kvalita hry je větší. Když se k tomu přidají narvané stadiony a obrovský zájem médií, tak je to svým způsobem možná ještě těžší než u nás," zamýšlí se Morávek a dodává, že v minulé sezoně se stávalo, že celková návštěvnost druhé ligy překonala dokonce i první německou.

Oba mladíci navíc zvolili rozdílné adresy. Zatímco Karabec míří do Hamburku, který již několik let spřádá plány na postup mezi německou elitu, Ševčík odešel do Norimberku, který se pohybuje kolem středu tabulky.

Statistiky Adama Karabce a Michala Ševčíka v sezoně 2023/24. Opta by Stats Perform

"V obou klubech startují nové projekty, takže to je pro kluky určitě pozitivní věc,” pokračuje někdejší hráč Schalke, Kaiserslauternu či Augsburgu. "HSV i Norimberk mají nové sportovní ředitele a trenéry. V Hamburku je kouč Steffen Baumgart sice už od minulé sezony, ale stále poměrně krátkou dobu. Karabec i Ševčík se stanou součástí něčeho nového."

V kádrech navíc sparťanští mladíci nahradí odcházející opory. Karabec přichází na místo slovenského záložníka Lászla Bénese, který přestoupil za pět milionů eur do Unionu Berlín. "Adam je hodně podobný typ jako Bénes. Šikovný levák, kterému se povedla minulá sezona, kdy měl bilanci 13+11. Hamburk nastupuje ve formaci 4-3-3, takže jsem zvědavý, zda s Adamem počítají do středové trojice přímo za Bénese, nebo třeba na křídlo, což hrával i ve Spartě. Ale je jisté, že bude muset o svoje místo bojovat a sám jsem zvědavý, zda se mu to povede," přemítá Morávek.

Ševčík má v Norimberku možná větší šanci dostat se do základní sestavy. Z týmu odchází ofenzivní záložník Can Uzun, kterého si o patro výš vytáhl Frankfurt a zaplatil za něj částku kolem 11 milionů eur. "V minulé sezoně měl 16+2, to bude citelná ztráta. Důležitým faktorem však bude nový trenér Miroslav Klose, který se neprosadil v rakouském Altachu, ale sázel na formaci 4-2-3-1, což by Ševčíkovi mohlo vyhovovat, jelikož by se mohl objevit na pozici desítky. O místo by měl svádět boj se záložníkem Taylanem Dumanem."

Hamburk i Norimberk jsou tradiční kluby, které kdysi hrávaly Bundesligu, ale především v případě HSV je to už dlouhých šest let, kdy z ní poprvé v historii sestoupil a nedaří se mu vrátit zpátky. Letos Hamburku těsně utekla účast v baráži o postup.

"Zájem o fotbal je ve městě extrémní," líčí Morávek. "V minulé sezoně měli průměrnou návštěvnost 56 tisíc, přičemž kapacita stadionu je 57 tisíc. V klubu nyní doufají, že se blýská na lepší časy. Sportovního ředitele bude nově dělat Stefan Kuntz, který v minulosti působil u turecké reprezentace. Já ho znám ještě z Kaiserslauternu a myslím, že lidé si od něj a trenéra Steffena Baumgarta hodně slibují."

Klíčový pro nadcházející sezonu je i fakt, že klub neprodal útočníka Roberta Glatzela, který v uplynulém ročníku nastřílel 22 branek. “Hamburk má ale i další zajímavé hráče. Například Ludovit Reis má odhadovanou hodnotu pět milionů eur, Immanuel Pherai tři miliony eur a klub teď natrvalo získal Lukasze Porebu z Racingu Lens," vyjmenovává Morávek další tváře klubu.

Norimberk je pro příští sezonu velká neznámá. Z klubu odešel trenér Cristian Fiél, kterého si vyhlédla Hertha Berlín a neváhala za něj utratit přes půl milionu eur. Změny proběhly i ve sportovním úseku, kde skončil ředitel Dieter Hecking. "Angažováním Kloseho podle mě klub cílí i na zájem fanoušků. Jejich návštěvnost v minulé sezoně byla kolem 34 tisíc, přitom stadion má kapacitu 50 tisíc. Určitě by chtěli mít na každý zápas vyprodáno," zamýšlí se Morávek.

I v Norimberku došlo k přesunům v kádru. Z Řecka si klub přivedl útočníka Stefanose Tzimase, který se stal v PAOKu nejmladším střelcem v historii klubu, když se prosadil už v 17 letech. Norimberk si od něj hodně slibuje. Dále přišli Danilo Soares z Bochumi a také slovenský brankář Michal Kukučka, který určitě pomůže Ševčíkovi s adaptací.

Tabulka 2. Bundesligy sezony 2023/24. Livesport

Právě aklimatizace bude pro oba české mladíky zásadní. "Počítám s tím, že budou schopni komunikovat v angličtině, ale nejdůležitější bude, aby se nebáli, komunikovali a ukázali lidem, že se třeba naučí i německy, protože Němci na tohle hodně dají a umí to ocenit."

Oba sparťané budou v Německu hostovat a součástí smlouvy budou i opce na případný přestup. "Je evidentní, že oba museli zaujmout a kluby v nich vidí potenciál. Na druhou stranu se to dá říct i opačně – kdyby to byli hráči, které nutně potřebují, bouchly by do stolu a koupily je rovnou. Myslím, že Hamburk i Norimberk moc dobře ví, že si oba hráče musí proklepnout a poznat," brzdí Morávek nadšení.