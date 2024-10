Úmyslně odkloněný let? Nigerijci si stěžují na Libyjce: Nechali nás zamčené bez jídla a pití

Jako v napínavém thrilleru. Fotbalisté Nigérie tráví už více než 15 hodin na letišti v Libyi, kde v neděli neplánovaně přistáli. Hvězdy Super Eagles v čele s útočníkem Leverkusenu Victorem Bonifacem (23) z toho obviňují svého soupeře, který dle jejich slov neunesl páteční porážku 0:1 a úmyslně nechal odklonit let z Benghází na 240 kilometrů vzdálené letiště Al Abraq. "Zamkli letištní brány a nechali nás bez telefonního spojení, jídla a pití," napsal na sociální síť X kapitán týmu William Troost-Ekong (31).

Mluvčí nigerijské reprezentace Promise Efoghe řekl ESPN, že týmy Ghany a Súdánu, které budou hrát v Libyi zápasy mládežnických reprezentací, ve stejný termín v Benghází bez potíží přístály.

"Asi hodinu před přistáním bylo naše letadlo přibližující se k cíli v Benghází odkloněno do jiného města vzdáleného více než dvě hodiny jízdy od původního cíle," řekl Efoghe.

Mnohem méně smířlivý byl na sociální síti X kapitán Nigérie Troost-Ekong. "Libyjská vláda bezdůvodně zrušila naše schválené přistání v Benghází. Na letišti zamkli letištní brány a nechali nás bez telefonního spojení, jídla a pití. To vše kvůli psychologickým hrám," nebral si servítky někdejší obránce Watfordu či Udinese.

Podobně naštvaný byl i největší rival Patrika Schicka o post útočné jedničky v Leverkusenu Boniface. "Být na letišti téměř 13 hodin bez jídla, místa na spaní či wifi? No tak, Afričani, můžete to dělat lépe!" uvedl Boniface v pondělí odpoledne.

Libyjská odveta?

Jedná se snad o odvetu za chování nigerijských celníků, kteří měli před pátečním zápasem v Abuje "trápit" Libyjce? "Důrazně odmítáme jakákoli tvrzení, která naznačují nečistou hru nebo sabotáž. Je důležité zdůraznit, že minulý týden čelil náš národní tým značným problémům při příletu do Nigérie," stojí v prohlášení libyjské reprezentace na X.

"Jedná se o standardní postupy na letištích po celém světě a zpoždění nebo přesměrování letů, ačkoli je to nešťastné, nejsou neobvyklé. Máme k našim nigerijským kolegům maximální respekt a chceme je ujistit, že odklonění jejich letu nebylo úmyslné," stojí nadále v prohlášení.

Podobné situaci měli čelit i Libyjci v Nigérii. "Naše zavazadla byla přímo v letadle v Nigérii prohledávána. Měli jsme tak tři hodiny zpoždění při přepravě z jednoho města do druhého, i když jsme cestovali soukromým letadlem. Je to naprosto neuvěřitelné, protože přímo vedle stadionu, kde jsme měli hrát, bylo mezinárodní letiště," dodal libyjský kapitán Faisal Al-Badri.

"Po dlouhých prostojích přijely na letiště tři neklimatizované mikrobusy. Jak dlouho se nám bude nadále dostávat takového přijetí? Zatímco ostatní týmy jsou přijímány na nejlepších letištích a hotelech, my bychom si to měli nechat líbit? Tohle musíme trpět už řadu let, musí se s tím něco dělat. Požadujeme reciprocitu a aby se tím naše úřady zabývaly," dodal Al-Badri.

Nigerijci: Hrát nebudeme

Celou záležitostí se začala v pondělí dopoledne zabývat africká federace. Zda bude zápas dohrán později, případně kontumován ve prospěch jednoho z týmů, zatím není jasné. Nigerijci však podle posledních zpráv kvůli obavě o bezpečnost během pondělí odletí zpět domů. "Společně s týmem jsme se rozhodli, že hrát nebudeme," uvedl Troost-Ekong na sociálních sítích.

Nigerijci porazili v pátek Libyjce díky gólu záložníka Lazia Řím Fisaya Dele-Bashirua z 86. minutě 1:0 a po třech duelech závěrečné fáze kvalifikace jsou se sedmi body první, druhé postupové místo drží se šesti body Benin. Libyjci jsou s jedním bodem na posledním, čtvrtém místě.