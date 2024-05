Bayern konečně našel náhradu za Tuchela, mnichovský velkoklub bude trénovat Kompany

Po měsících marného hledání se vedení Bayernu Mnichov konečně podařilo najít náhradu za Thomase Tuchela. Novým trenérem německého klubu se stal Vincent Kompany (38), který doposud vedl fotbalisty Burnley. V Bavorsku podepsal kontrakt do roku 2027.

"Těším se na výzvu v Bayernu. Je mi velkou ctí pracovat v tomhle klubu, Bayern je v mezinárodním fotbale institucí," řekl Kompany, který naposledy vedl anglické Burnley. "Jako trenér si musíte stát za tím, kým jste. Mám rád držení míče, kreativitu. Na hřišti musíme být také agresivní a odvážní. Těším se na základní věci: práci s hráči a budování týmu. Až položíme základy, dostaví se úspěch," prohlásil.

Bayern letos poprvé od roku 2013 nezískal v Německu mistrovský titul a poprvé od ročníku 2011/12 skončil bez trofeje. Klub několik měsíců hledal nástupce Tuchela, s nímž se v únoru kvůli nepřesvědčivým výsledkům dohodl na předčasném konci po sezoně. Dlouho byl ale neúspěšný. Nabídku mimo jiné odmítli kouč mistrovského Leverkusenu Xabi Alonso či trenéři národních týmů Německa a Rakouska Julian Nagelsmann a Ralf Rangnick. Vedení nakonec jednalo i o setrvání Tuchela, ale na pokračování se s ním nedohodlo.

Bývalý stoper Kompany už v Německu působil v letech 2006-2008 jako hráč Hamburku před odchodem do Manchesteru City, kde se stal jednou z legend klubu. S týmem během jedenácti let vyhrál mimo jiné čtyřikrát Premier League a osm let byl jeho kapitánem.

Po odchodu v roce 2019 hrál za Anderlecht, který rok nato převzal jako trenér. Do Burnley přišel bývalý kapitán belgické reprezentace v roce 2022. S klubem vyhrál druhou ligu, do které se tým letos po jedné sezoně v Premier League znovu vrátil.