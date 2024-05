Překvapení v Mnichově. Bayern je podle médií blízko angažování trenéra Kompanyho

Bayern Mnichov je podle médií blízko angažování nového trenéra, na podmínkách se dohodl s koučem fotbalistů Burnley Vincentem Kompanym (38). Informují o tom například anglické listy Guardian a Telegraph či německý Bild. Kluby se ještě musejí dohodnout na odstupném za belgického kouče, jenž má v současném působišti smlouvu do roku 2028.

Bayern letos poprvé od roku 2013 nezískal v Německu mistrovský titul a už několik měsíců hledá nástupce trenéra Thomase Tuchela, s nímž se v únoru kvůli nepřesvědčivým výsledkům dohodl na předčasném konci po sezoně. Dlouho byl ale klub neúspěšný, nabídku mimo jiné odřekli kouč mistrovského Leverkusenu Xabi Alonso či trenéři národních týmů Německa a Rakouska Julian Nagelsmann a Ralf Rangnick. Vedení klubu nakonec jednalo i o setrvání Tuchela, ale na pokračování se s ním nedohodlo.

Bývalý stoper Kompany už v Německu působil v letech 2006-2008 jako hráč Hamburku před odchodem do Manchesteru City, kde se stal jednou z legend klubu. S týmem během jedenácti let vyhrál mimo jiné čtyřikrát Premier League a osm let byl jeho kapitánem.

Po odchodu ze City v roce 2019 hrál za Anderlecht, který rok nato převzal jako trenér. Do Burnley přišel bývalý kapitán belgické reprezentace v roce 2022 a s klubem vyhrál druhou ligu, do které se tým letos po jedné sezoně v Premier League znovu vrací.