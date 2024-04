Kompany kritizuje rozhodčí v Premier League: Nemám pocit, že by se používal zdravý rozum

Nad rozhodčími Premier League se stahují mračna. V aktuálním ročníku se na jejich adresu snáší stále větší a větší kritika. Naposledy se k početné skupině "haterů" přidal i manažer Burnley Vincent Kompany (37), který prohlásil, že úroveň sudích v této sezoně klesla. Belgičan se tak nechal slyšet po několika sporných situacích.

Kompanyho tým hrál v sobotu proti Chelsea od 40. minuty v deseti. Sám trenér Burnley viděl po vyloučení Lorenza Assignona a následném pokutovém kopu červenou kartu za protesty. Sestupem ohrožený klub, který je v tabulce na 19. místě a má před sebou ještě osm zápasů, nakonec i v oslabení remizoval na Stamford Bridge 2:2.

"Frustrace pramení z toho, že jde o sled chyb a vždycky je to diskutabilní," řekl Kompany novinářům a dodal: "Ovlivňuje to celou naší sezonu. Předpokládám, že to celé tak nějak vyvolává pocit zlosti. Až ale přijde další okamžik, musím udělat všechno pro to, abych nereagoval. Doufám, že se to v této sezoně nebude opakovat."

"Pořád říkám, co si myslím, nebudu se tomu vyhýbat. Řekl jsem to i rozhodčím, že rozhodování v této sezoně nebylo dost dobré. Řekl jsem to konstruktivním způsobem. Loni jsem říkal, že angličtí rozhodčí jsou nejlepší na světě, měl jsem pocit, že se vždy uplatňuje zdravý rozum – letos už ho nemám," vysvětlil Kompany.

Bývalý kapitán Manchesteru City uvedl, že se po zápase s Chelsea rozhodčím omluvil. Jeho Burnley v úterý hostí desátý Wolverhampton.