Bayern ulovil posilu ve Španělsku, z Granady si koupil čerstvého reprezentanta Zaragozu

Na soupisce Bayernu se po čase znovu objeví španělský fotbalista. Mnichovský klub posílí křídelník Bryan Zaragoza (22), po konci sezony přijde na přestup z Granady. Ofenzivní fotbalista měl skvělý vstup do sezony, zatím nastřílel pět branek a vysloužil si jak pozvánku do reprezentace, tak zvýšený zájem ze strany předních evropských klubů. O jeho služby stála Barcelona, rodák z Málagy se však bude stěhovat do Německa.

Bayern začátkem tohoto týdne našel s hráčem společnou řeč a dohodl se s ním na podmínkách kontraktu platného do června 2029. Ve středu pak byl oficiálně potvrzen přestup, který bude platný k 1. červenci 2024 a vyjde na 13 milionů eur (317 milionů korun). Další finance budou ve hře díky bonusům.

Zaragoza prošel mládežnickou akademií Granady, kde v létě prodlužoval smlouvu do června 2027. V říjnovém utkání se Skotskem debutoval v reprezentaci, Granada se hráče ve španělském národním týmu přitom dočkala po dlouhých 49 letech.

"Bryan Zaragoza je výbušný, velice rychlý a mimořádně hbitý záložník, který může hrát na obou stranách," chválil novou akvizici sportovní ředitel Bayernu Christoph Freund. "Je nepředvídatelný, umí skórovat a je velmi dobrý ve hře jeden na jednoho. Rozšíří naše útočné možnosti," dodal.

