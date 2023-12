Když je klub více než peníze. O Williamse byl zájem v Premier League, on však zůstal věrný Bilbau

Patří k odchovancům Athletiku Bilbao. Navíc je jedním z nejblyštivějších diamantů slavné baskické akademie, není proto divu, že měly o Nica Williamse (21) zájem i ty největší evropské kluby. Velkým lákadlem pro ně bezesporu bylo i to, že mladý rychlík mohl být po sezoně k mání zadarmo. Nyní je ale vše jinak.

Williams, jenž vyniká – stejně jako jeho starší bratr – bleskovou rychlostí, patří mezi nejlepší mladé hráče La Ligy. V červenci mu bylo teprve 21 let, nicméně toto je už jeho třetí sezona, ve které pravidelně hraje za první tým.

V první sezoně se teprve rozkoukával a produktivita se od něj ani neočekávala, nicméně v minulém ročníku zapsal solidní bilanci šesti branek a čtyř nahrávek, měl tedy přímý podíl na více než pětině všech gólů týmu.

Zájem z Realu i Premier League

Tyto výkony Williamse logicky vyústily v to, že se v létě začaly ozývat první zájemci. Nešlo o žádné malé ryby, naopak. Velký zájem měly přední celky z anglické Premier League, server The Athletic také připomíná konkrétní zájem Realu Madrid.

Přes léto však Williams zůstal v Bilbau a udělal dobře. Ve dvanácti ligových zápasech skoro dohnal svou kompletní bilanci z minulého ročníku – nyní má na kontě dvě branky a pět asistencí.

Letošní statistiky Williamse. Opta by Stats Perform

Společně s produktivitou mu hodnotu navýšil také debut v národním týmu (i premiérová branka v něm) i nový kontrakt, který před pár dny podepsal. Šlo o velké gesto, které se jen tak nevidí.

Na konci sezony mohl odejít zadarmo. Otevřelo by mu to dveře v podstatě kamkoliv, už od ledna mohl jednat se všemi kluby a mohl počítat, kde mu dají nejlepší výplatu.

Williams však bez mrknutí oka prodloužil smlouvu v Bilbau. Ke klubu má totiž velký vztah a stěhování na jinou adresu pro něj nebylo tématem. "Jsem tu velmi šťastný, rád tu zůstávám. Jsem tu jedenáct let, všichni mi tu pomohli stát se tím, kým jsem," řekl po podpisu.

Přátelská výstupní klauzule

Ulevilo se rozhodně i klubu. Nechat si takového borce odejít zadarmo? To by nebylo šťastné řešení. Svůj formát ale ukázal i Athletic. Jelikož pravidla La Ligy ukládají všem týmům zabudovat do smluv s hráči výstupní klauzule, nebylo Williamsovo prodloužení výjimkou.

V minulé smlouvě činila klauzule 50 milionů eur. Ta nová je pak na chlup stejná. Obě strany si tak vyšly vstříc. Athletic při případném přestupu získá relativně dost peněz, zároveň však touto částkou neodrazuje giganty, pro kterých není 50 milionů už dávno nepřekonatelnou sumou. Williams má tím pádem dveře otevřené k odchodu.

A kam? Intenzivně se mluvilo o Manchesteru United či Realu Madrid, tudíž tyto kluby zůstávají ve hře. Pravděpodobně z ní vypadává Barcelona, jež si na křídelníka také myslela, ale pouze v případě, pokud by byl zdarma. Cenovka 50 milionů pro ni v létě bude příliš. Podobný postoj má mít Liverpool, kde měl Williams plynule nahradit Salaha.