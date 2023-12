Může se Leverkusen stát německým mistrem? Slabinou Schicka a spol. je jejich herní styl

Když v nedělním šlágru německé Bundesligy remizovali fotbalisté Leverkusenu s Dortmundem 1:1 zdálo se, že nálada trenéra Xabiho Alonsa je celkem pochmurná. "Přestože jsme kontrolovali hru, nevytvořili jsme si téměř žádné šance. Bod není špatný, ale mohlo to být lepší," lamentoval kouč Bayeru po závěrečném hvizdu. Přesto jsou jeho svěřenci od šestého kola v klidu v čele tabulky a udivují parádním fotbalem. Může se Leverkusen stát v této sezoně mistrem? Na to se pokusila odpovědět německá redakce Livesport Zpráv.

Leverkusen získal z úvodních 13 zápasů sezony hned 35 bodů. To se hodně povedlo. Na paty mu však stále šlape mistrovský Bayern. Co se bodů týče, byl by Mnichov dokonce první, kdyby o víkendu býval porazil Union Berlín. Jenže utkání muselo být kvůli silnému sněžení přeloženo, takže pohled na tabulku bude důležitý až po 17. kole, kdy bude oficiálně ukončena první polovina sezony.

A tím pádem hlavním favoritem na titul zůstává Bayern. Německý gigant, který v této sezoně táhne anglický kanonýr Harry Kane, sbírá výhru za výhrou. Konkurenční Bayer má nicméně velkou příležitost poprvé v historii titul získat, dosud byl nejlépe druhý, a to hned pětkrát. "Aktuálně nám všechno skvěle funguje, jenže nás ještě čeká spousta zápasů. Každý soupeř je velmi těžký. Ale jsem spokojený s nasazením hráčů, chtějí vyhrávat," analyzoval Alonso na konci října.

Aktuální ligová tabulka. Livesport

SILNÉ STRÁNKY

Xabi Alonso: Od myšlenky k úspěchu

První, za kým úspěchy mužstva jdou, je určitě trenér Xabi Alonso, mistr světa z roku 2010 má totiž velmi jasnou představu o tom, jak hrát. Jde o nádech stylu tiki-taka, smíšený s inteligentně vedenými protiútoky a samozřejmě množstvím individuální kvality. Španěl v posledních měsících vštípil svému týmu zcela novou DNA.

To se mu podařilo s pomocí Simona Rolfese. Sportovní ředitel v posledním přestupovém období příkladně přiváděl jednoho špičkového hráče za druhým. Borci jako Granit Xhaka, Jonas Hofmann či Alejandro Grimaldo se ukázali být ideálními posilami už tak nadprůměrného bundesligového týmu. Přesto podle portálu transfermarkt.de vynaložil klub jen 12,1 milionu eur (zhruba 294 milionů korun).

Simon Rolfes je v Leverkusenu zodpovědný za přestupy. AFP

Alonsův tým na trávník obvykle vyběhne v systému 3-4-2-1, přičemž každý jednotlivý hráč má zcela specifické úkoly. Rozložená odpovědnost je stejně tak klíčem k úspěchu jako přesné nahrávání. Hned 87,3 % přihrávek se dostane od jednoho spoluhráče k druhému, což je v současnosti nejlepší číslo v lize.

Ve čtvrtém kole ukázal Leverkusen schopnost se přizpůsobit i ve šlágru proti Bayernu Mnichov v Allianz Areně. Domácí se v sedmé minutě ujali vedení zásluhou Kanea. Bayer se trápil, ale jen do té chvíle, než Alonso kolem 20. minuty provedl několik drobných úprav. Španěl se zdržel střídání, i tak jeho tým ve 24. minutě vyrovnal a nakonec odcestoval domů s remízou 2:2.

Pohled na utkání proti Bayernu. Opta by Stats Perform

Díky veleúspěšné hráčské kariéře má Alonso nejen potřebné odborné znalosti pro vypracování koncepce, ale také autoritu a zkušenosti, které dokáže hráčům jako profesionál předat. V rozhovoru pro DAZN to vysvětlil záložník Granit Xhaka. "Byla situace, kdy nám to na tréninku nešlo podle představ. Trenér si nás vzal k sobě a důrazně nám řekl, že takhle to dál nejde. A možná právě tohle nám chybělo. Musíme zůstat nohama na zemi a říct si, že nestačí, když budeme šest dní dobře trénovat a ten sedmý ne. Chce to plnou koncentraci a nasazení každý den," řekl.

Přestupový trh: Příležitost ke změně

Ještě před pár lety byl Leverkusen známý především díky svému dravému útočnému fotbalu. Ústředními postavami byli dva šikovní praví křídelní obránci Moussa Diaby a Jeremie Frimpong. Jenže Diaby v létě přestoupil za 55 milionů eur do Aston Villy a Francouze překvapivě nenahradil podobný typ hráče, nýbrž Jonas Hofmann.

Diaby obvykle zastával pozici v pravé třetině útoku, zatímco Hofmann je mnohem aktivnější. Německý internacionál sice oproti Diabymu postrádá rychlost, ale vynahrazuje to jinými dovednostmi. Jedenatřicetiletý rodák z Heidelbergu vyniká herní inteligencí, skvělými nahrávkami a poctivou defenzivou.

Hofmannovo pole působnosti je velké. Opta by Stats Perform

Xabi Alonso tyto hráčovy přednosti využívá různými způsoby a Hofmann má na hřišti několik různých úkolů. Buď může simulovat hluboké náběhy, čímž na sebe váže soupeřova obránce. Nebo se může přesunout do středu hřiště a vytvořit na křídle prostor pro rychlíka Frimponga. Pozoruhodné nicméně není jen jeho chování bez míče, bývalý hráč Mönchengladbachu je schopný i s balonem u nohy. V dosavadních 13 bundesligových vystoupeních se podepsal pod 12 gólů (5x skóroval, 7x nahrál).

Další důležitou posilou se stal Alejandro Grimaldo. Levá strana obrany byla dlouhá léta považována za Achillovu patu Leverkusenu, a přestože Bayer za nyní už bývalého hráče Benfiky Lisabon zaplatil sedm milionů eur, je vidět, že tato investice byla správná.

V porovnání s Frimpongem má Španěl výrazně víc defenzivních povinností, hraje jako klasický levý obránce proti míči, díky čemuž se rozestavení 3-4-2-1 podobá spíše rozestavení 4-2-3-1. Přesto se Grimaldo v určitých situacích stíhá i zapojovat do útoku. Obvykle zahajuje náběh na levém křídle, je vyslán do hloubi pole rozehrávajícím Florianem Wirtzem a poté adresuje spoluhráčům přesné přihrávky.

Takhle se Grimaldovi daří v sezoně. Opta by Stats Perform

Jeho největší zbraní je levá noha, šikovný Španěl už třikrát skóroval z dálky a dvakrát z přímých volných kopů. Osmadvacetiletý fotbalista se ve městě položeném na východním břehu Rýnu cítí jako doma, za což vděčí především trenérovi. "Když máte kouče Xabiho kalibru, zlepšujete se každým dnem. Hodně se mnou mluví a díky němu se na hřišti dokážu ještě lépe pohybovat," vysvětlil.

Granit Xhaka přišel z Arsenalu za 15 milionů eur, na hřišti se Švýcar vyznačuje klidnou a osobitou hrou, vůdcovskými schopnostmi a přesnými přihrávkami. I mimo hřiště je z něj cítit chuť po vítězství, tedy prvek, který pětinásobnému německému vicemistrovi v minulosti chyběl. Ne nadarmo Xhakovi jeho spoluhráči s oblibou říkají "boss".

Skutečnost, že se Xhaku podařilo zlákat do Porýní, vedení mužstva hodně potěšila. Už při zimní analýze kádru Simon Rolfes a Xabi Alonso prohlásili, že se zkušenostmi by chtěli získat také kvalitu. "Šestka je klíčová pozice. A pokud chcete špičkovou kvalitu, zkušenosti a osobnost v jednom, není výběr příliš velký," řekl Rolfes v polovině září pro Süddeutsche Zeitung.

Xhaka udává tempo ve středu pole. Opta by Stats Perform

SLABINY

Rotace: Mnoho otazníků

Pravidlo nikdy neměnit vítězný tým je v Leverkusenu velmi důležité. Xabi Alonso nasadil stejnou základní jedenáctku do 10 z dosavadních 13 bundesligových zápasů. Ke změnám docházelo pouze ve výjimečných případech. Dosud Alonso využil k přestavbě sestavy pouze skupinovou fázi Evropské ligy.

Jenže tento přístup může být z různých důvodů problematický. Někteří hráči by mohli být s rolemi náhradníků dlouhodobě nespokojeni. Trenér je navíc se svým systémem mimořádně úspěšný, ale je do značné míry závislý na individuálních schopnostech jednotlivých protagonistů.

Proti Dortmundu nastoupila o víkendu tradiční jedenáctka. Livesport

Celá sezona – to je celkem 34 hracích dnů, jenže zranění či karetní vyloučení jsou ve fotbale takřka denním chlebem. Šikovní hráči jako Adam Hložek, Nathan Tella, Robert Andrich, Piero Hincapie a Josip Stanišič potřebují aspoň trochu pravidelně nastupovat. Bez toho logicky zápasovou praxi nezískají.

Dalším rizikovým faktorem je Africký pohár národů, který je na programu v lednu a Bayer kvůli němu bude oslaben. Chybět budou Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Odilon Kossounou (Pobřeží slonoviny) a Victor Boniface (Nigérie).

Jako žolíci jsou k dispozici Stanišič, Hincapie a také Patrik Schick. V Leverkusenu musejí doufat, že se jim v nadcházejících měsících vyhnou zranění, jinak je možné, že se Rolfes v přestupovém okně znovu pustí do práce.

FC Bayern: Psychická výhoda obhájce titulu

Bayern slavil mistrovský titul v Německu už ve 33 případech a jeho trenér Thomas Tuchel rozhodně ví, jak vyhrávat. Protřelý mazák má doma ve vitríně 11 trofejí, včetně té za vítězství v Lize mistrů v roce 2021. Dramatický závěr posledního ročníku posloužil jako důkaz toho, že ať se děje cokoliv, Bayern nakonec vždycky vyhraje. A charisma superhvězdy Kanea znamená příliv další várky sebevědomí.

Kane vede tabulku střelců s 18 góly. Profimedia

Přestože je herní styl obhájců titulu méně atraktivní než styl Leverkusenu, z dlouhodobého hlediska je úspěšnější. Bayern inkasoval v dosavadním průběhu bundesligové sezony nejméně branek (9 ve 12 zápasech) a má lepší hodnotu xG než současní tabulkoví lídři (37,9 oproti 31,5).

Mnichovští se vlastně mohou porazit jen sami. Jinými slovy Bayer je závislý na chybách konkurence.

PROGNÓZA

Bayern nakonec vyhraje

Známé přísloví říká: "Útok vyhrává zápasy, obrana vyhrává mistrovství." Leverkusen hraje brilantní fotbal, ale z mnichovského týmu vyzařuje větší jistota. Proto věřím, že Bayern Mnichov si dojde pro dvanáctý titul v řadě.

Samozřejmě, jakmile se opět otevře přestupový trh, karty se znovu zamíchají, a to by mohlo pomoci spíš Bayernu. Proč? V Mnichově totiž přesně vědí, kde jsou slabá místa týmu (pravá strana obrany, defenzivní záložníci). A díky bývalému sportovnímu řediteli Salcburku Christophu Freundovi teď mají dostatek zkušeností k tomu, aby slabiny úspěšně odstranili.