Blog Lukáše Ambrose: Nmecha může být hvězda jako Bellingham. Tuchel není v komfortní pozici

Blog Lukáše Ambrose: Spoluhráč může být hvězda jako Bellingham. Tuchel není v komfortní pozici

Jak vypadá život fotbalisty v elitní zahraniční lize? Co řeší se spoluhráči v kabině? A jaké má názory na aktuální dění? Od nového roku Livesport Zprávy přinášejí pravidelné postřehy českých krajánků z Anglie, Německa, Itálie či Nizozemska. Tentokrát se o zkušenosti z bundesligového Wolfsburgu podělí mládežnický reprezentant Lukáš Ambros (18), který se stal nejmladším českým debutantem v nejvyšší německé soutěži.

Bundesliga byla napínavá až do poslední kola. Jak už jsem naposledy psal, přál jsem to víc Dortmundu, protože měli zajímavou sezonu a taky jsem si přál, aby už skončila nadvláda Bayernu. Borussia ale doplatila na to, že v posledním zápase nedokázala zápas rozhodnout a vyhrát. Nedá se nic dělat a šampion i nadále zůstává stejný. Myslím si ale, že více lidí na dálku fandilo Dortmundu. Mají zajímavý a mladý tým, hrají dobrý fotbal.

Je tam zkrátka jiná situace než v Mnichově. Bayern měl různé vzestupy a pády během sezony. Když se zbavil trenéra Nagelsmanna, přivedl Tuchela, vypadl z poháru i Ligy mistrů… Rozhodně neprožíval optimální sezonu. Vždyť i výhru nad Kolínem trefil Musiala až někdy v 89. minutě. Na to jsme u nich dříve nebyli zvyklí.

Paradoxní bylo, když trenér Tuchel po zisku titulu pronesl, že místo oslav mají další potíže, protože skončili sportovní ředitel Hasan Salihamidžič a generální ředitel Oliver Kahn, kteří Tuchela do Bayernu přivedli. Určitě nyní není v komfortní pozici. Je otázka, kdo na uvolněná místa přijde a jak zareaguje. Zda nebude chtít nasměrovat klub trochu jiným směrem.

A třeba bude chtít nové vedení získat i klasického hroťáka, který podle mého názoru Bayernu v této sezoně chyběl. Po odchodu Roberta Lewandowského tam nemají typologicky takového hráče. V roli falešné devítky se střídali Thomas Müller či Serge Gnabry, ale to jsou zcela odlišní hráči. Nejsou to borci, kteří si najdou v boxu balon a uklidí to za jakékoliv situace do branky.

S Bellinghamem ztratí liga hvězdu

Zajímavé bude po sezoně sledovat dění i v BVB. Protože už teď je takové veřejné tajemství odchod Judea Bellinghama, pravděpodobně do Realu Madrid. Každopádně letos byli k titulu opravdu blízko a troufám si tvrdit, že je to jako tým zocelí a budou mít ještě větší touhu vyhrát příští rok.

Ale po odchodu Bellinghama ztratí liga velkou hvězdu, na kterou se chodilo. Kdo ho nahradí? Už teď se takřka vedle něj stavěl Jamal Musiala z Bayernu, ale já mám ještě jeden svůj tip. Je to hráč od nás z Wolfsburgu – jmenuje se Felix Nmecha. Pokud bude pokračovat ve svých výkonech, tak jsem přesvědčený o tom, že může být další velkou hvězdou bundesligy.

Bellinghamovy ligové statistiky. Livesport

Kdo spoustu lidí letos překvapil, je Union Berlín, který se kvalifikoval do Ligy mistrů. Nemají tak kvalitní kádr jako Bayern, Dortmund či Lipsko, ale vynahrazují to bojovností, taktikou a svým nastavením. Rozhodně si to za svůj přístup a výkony zaslouží.

Naopak my se do pohárů nakonec nepodíváme. V šatně bylo obrovské zklamání poté, co jsme nedokázali porazit Hertu, která stejně sestoupila. Nikdo nečekal, že by se něco takového mohlo stát. Šanci dostalo pár mladých kluků, navíc jsme se loučili s dvěma hráči, kteří z klubu odchází, a ve finále to byl dost nepříjemný zážitek na závěr sezony.

Soustředěnost jen na fotbal

Já vše sledoval z povzdálí, ale už myslím na příští sezonu. Myslím si, že budu po jaru trochu uvolněnější. Udělal jsem maturitu i zkoušky na řidičský průkaz, takže už se budu moct plně soustředit především na fotbal. Bude mě znovu čekat příprava s A-týmem a pak se uvidí. Vše se bude odvíjet od toho, co mi řekne klub a společně vybereme nejlepší možné řešení pro moji kariéru.

Wolfsburgu závěr sezony nevyšel. Livesport

Uvidíme, co následující měsíce přinesou. Zda se nezačnu trochu nudit a nezkusím vysokou školu. Zatím to v plánu není, už jen skloubit maturitu a řidičák pro mě bylo s fotbalem a dojížděním z Německa poměrně náročné, ale nevylučuji to. Po létu si řeknu, zda by mě to lákalo a zda na to mám dostatek času, abych se tomu mohl věnovat.

Nakonec vše nasvědčuje tomu, že EURO do 21 let se mě nebude týkat, což byl jeden z mých cílů pro tuto sezonu. Figuruji v nominaci dvacítky, takže je asi jasno. O to víc věřím tomu, že začnu s lvíčaty na podzim novou kvalifikaci. Budu na sobě pracovat, aby se tak skutečně stalo.

Autor je český mládežnický reprezentant a záložník Wolfsburgu