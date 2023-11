Do 12 let nedokázal chytit míč, teď debutoval v Bundeslize. Všechno je možné, zářil Brunst

Do 12 let nedokázal chytit míč, teď debutoval v Bundeslize. Všechno je možné, zářil Brunst

Brankář Darmstadtu Alexander Brunst (28) si v sobotním utkání proti Freiburgu (1:1) připsal premiérový start v německé fotbalové lize. Německý gólman se přitom narodil s nulovou jemnou i hrubou motorikou a v dětství dlouho nemohl na sportovní kariéru ani pomýšlet, napsal magazín Kicker.

"Do 12 let jsem se musel všechno učit za pomoci lékařů a terapií. Nedokázal jsem chytit míč, jen ho vzít do ruky pro mě bylo velmi těžké. Báli se mě nechávat o samotě, neměl jsem snadné dětství. Takže dnes to byl můj velký den, užil jsem si to," citoval Brunsta web Kickeru.

Rodák z Hamburku dosud chytal v nižších německých soutěžích, první ligu si vyzkoušel v dánském Vejle. Při zranění jedničky nováčka soutěže Marcela Schuhena dostal nyní poprvé šanci i v bundeslize.

"Vidíte, co všechno je možné. Je za tím hodně práce. Obrovské díky patří mé matce, která se mnou jezdila 12 let na všechny terapie a neustále se mi věnovala," řekl Brunst.