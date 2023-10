Tři červené a osm gólů za poločas, Bayern na domácí půdě deklasoval Darmstadt

Fotbalisté Bayernu Mnichov v 9. kole Bundesligy na domácí půdě deklasovali Darmstadt 8:0. Zatímco v prvním poločase byly k vidění pouze červené karty, v tom druhém úřadující mistři rozpoutali peklo. Nejvíce se na vysoké výhře domácích podílel Harry Kane (30), jenž nastřílel hattrick. Na góly byly bohaté i další zápasy. Hned pět gólů padlo v utkání mezi domácím Augsburgem a Wolfsburgem. Porážce hostů 2:3 nezabránil ani Václav Černý, jenž se na hřiště dostal až v úplném závěru.

Začátek zápasu byl pro domácí hororový. Po chybě v rozehrávce se dostal do stoprocentní příležitosti Marvin Mehlem, jehož zastavil pouze za cenu faulu Kimmich. A jelikož sudí vyhodnotil situaci jako zmaření jasné brankové příležitosti, musela opora Bayernu do sprch. Podobná situace ale nastala ve 21. minutě i na druhé straně. Po nedovoleném zákroku na Konrada Laimera vytasil rozhodčí po konzultaci s kolegou u videa červenou kartu, kterou obdržel Klaus Gjasula.

První tutová šance domácích přišla ve 26. minutě, kdy se k zakončení hlavou dostal Matthijs de Ligt. Mladý nizozemský stoper však své hlavičce z hranice malého vápna nedodal potřebnou razanci. Ještě před odchodem do šaten předvedl své umění Manuel Neuer, jenž vychytal uniknuvšího Mehlema. Šílený poločas ale přece jen nabídl ještě jeden zajímavý moment, který po faulu na rozběhnutého Kanea vyústil v červenou kartu pro Mateje Maglicu.

V první šanci druhé půle se znovu objevil de Light, jenže ani tentokrát si na Marcela Schuhena nepřišel. V 51. minutě se ale již skóre měnilo, když se do prudkého centru položil Kane a elegantní rybičkou poslal Bayern do vedení. Domácí poté dostali na své kopačky potřebný klid, což se projevilo zanedlouho po úvodním gólu, kdy na rozdíl dvou branek zvýšil Leroy Sané, jemuž míč připravil do stoprocentní pozice precizní přihrávkou Laimer.

Obrana oslabeného Darmstadtu se pak sesypala jako domeček z karet. V 60. minutě přidal další gól po chytře zahrané standardní situaci Jamal Musiala. Krátce nato rozšířil svůj střelecký účet Sané, jenž se prosadil krásnou ranou z hranice vápna. V 69. minutě se postaral o aplaus zaplněné Allianz Areny Kane, když z vlastní půle přeloboval Schuhena. Ihned po rozehrávce přidal šestý gól Thomas Müller, na něhož ještě navázali Musiala a autor hattricku Kane.

Fotbalisté Augsburgu předvedli fantastický obrat, díky kterému zvítězili na vlastní půdě nad Wolfsburgem 3:2. Po prvním dějství odcházeli do šaten šťastnější Vlci, kteří měli jednogólový náskok.

Jejich zkázu ovšem načal v 79. minutě vlastním gólem střídající Sebastian Bornauw, na kterého v 82. minutě navázal vítěznou a zároveň svou první trefou v dresu Augsburgu 20letý Arne Engels. Na trávníku se z českých hráčů objevil až v závěru Václav Černý, se třetí porážkou svého týmu v řadě ale již nic neudělal.

Mönchengladbach porazil na vlastní půdě Heidenheim 2:1 a připsal si tak první letošní ligové vítězství na vlastním stadionu. Domácí předvedli skvělý vstup do utkání, když se již ve čtvrté minutě prosadil Alassane Pléa.

Francouzský útočník se nakonec stal hrdinou celého střetnutí, jelikož po změně stran přidal další trefu. Hříbata se zároveň vyšplhala na 10. příčku v tabulce, kde přeskočila právě svého soupeře. Na poslední desetiminutovku se na trávník podíval i český útočník Tomáš Čvančara.

Hoffenheim porazil domácí Stuttgart 3:2 a připsal si již šestou výhru v sezoně. Vítězství se rodilo až nečekaně hladce, když si hosté v úvodním dějství vypracovali dvoubrankový náskok. Situaci modrobílým znepříjemnil gólem a asistencí Deniz Undav, záskok za nejlepšího střelce ligy Serhoua Guirassyho, jenž duel vynechal kvůli zdravotním problémům.

První domácí porážku pro Stuttgart nakonec zařídil Robert Skov. Pavel Kadeřábek začínající v základní sestavě se zranil při obranném skluzu a musel předčasně střídat.

Hráči Brém si i bez zraněného Jiřího Pavlenky spravili po třech prohrách v řadě chuť a na svém stadionu zvítězili nad Unionem Berlín 2:0. Zápas dlouho postrádající ofenzivní náboj rozhodl v závěru první půle nešťastným vlastním gólem po standardní situaci Robin Knoche.

Zatímco Werder se díky zisku tří bodů vymanil z nepříjemné série, jeho soupeř z hlavního města Německa se po sedmé porážce za sebou nadále topí u dna ligové tabulky.

Marvin Schwäbe musel již v průběhu úvodních 10 minut předvést dvojici zákroků, když jej Openda a Xavi Simons prověřili nebezpečnými pokusy z dálky. Po čtvrthodině hry gólman Kozlů čelil pokutovému kopu, který rozhodčí nařídil po faulu na aktivně hrajícího Opendu. Z penaltového puntíku poslal Býky do vedení Timo Werner. Domácí v aktivitě pokračovali i po otevření skóre, přesto krátce po půlhodině mohl srovnat Luca Waldschmidt, ranou z voleje ale orazítkoval tyč.

Ve 40. minutě tak vedení navýšil Openda, který Schwäbeho překonal prudkou ranou pod břevno. Závěr poločasu hostům vůbec nevyšel, když jen o chvíli později inkasovali znovu. Hlavička Davida Rauma do tyče se od gólmana odrazila nešťastně do branky. V nastavení úvodního dějství Schwäbe kapituloval počtvrté, když jej přesným projektilem k tyči překonal Openda.

V 51. minutě si souboj se Schwäbem zopakoval Werner, i napodruhé brankář Kozlů při pumelici k tyči uspěl. Na druhé straně měl na kopačce snížení Davie Selke, tváří v tvář Janisi Blaswichovi ale selhal. Lipsko vývoj utkání kontrolovalo a vytvářelo si další šance, v jedné z nich Benjamin Henrichs napálil některého z bránících hráčů. V 71. minutě byl Openda blízko hattricku, hlavou ale do prostoru branky nezamířil.

Nepovedený výkon hostů završil nedlouho před koncem Mathias Olesen, jenž po pouhých 10 minutách pobytu na hřišti zamířil po druhé žluté kartě předčasně do sprch. V 88. minutě navýšil vedení domácích Benjamin Šeško, jenž zblízka zamířil nekompromisně k tyči. V nastavení pak skóre do konečné podoby upravil technickou ranou zpoza vápna Christoph Baumgartner.

