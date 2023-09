Dortmund po výhře nad Hoffenheimem zažije pocit lídra. Hrdinou BVB se stal opět Reus

Dortmund přidal další tři body do tabulky.

Fotbalisté Hoffenheimu bez zraněného Pavla Kadeřábka (31) podlehli v šestém kole Bundesligy Dortmundu 1:3, a ukončili tak působivou sérii čtyř ligových vítězství v řadě. Lepší vstup do zápasu zaznamenali díky první trefě v černo-žlutém dresu Niclase Füllkruga (30) hosté. Na jeho gól sice po chvíli zareagoval proměněnou penaltou Andrej Kramarič (32), vítěznou branku ovšem zvládl už ve druhém duelu po sobě vstřelit Marco Reus (34). Klub z Vestfálska se tak minimálně do soboty posunul do čela soutěže.

Ačkoliv zápasy těchto mužstev přinášely ve srovnání pěti nejlepších evropských lig v průměru nejvíce branek, úvodní čtvrthodina mnoho ofenzivní zábavy nenabídla. Až na jejím konci se ocitl v šanci Donyell Malen, který vyprášil rukavice Olivera Baumanna. O chvíli později se již hosté prosadili, když nešťastné zpracování Johna Anthonyho Brookse potrestal tvrdou ranou Füllkrug.

Slabší chvilku si následně vybral i zkušený Mats Hummels, který neúmyslně založenou akci soupeře uhasil penaltovým faulem na hranici šestnáctky. Ke kopu z 11metrové vzdálenosti se postavil Kramarič a přízemním pokusem vyrovnal. Hoffenheim se po vstřeleném gólu hnal dokonce i za obratem, do poločasové pauzy ale žádnou ze šancí proměnit nedokázal. Zničehonic naopak udeřili hosté, když Baumannem vyražený balon poslal do sítě Reus.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

I po návratu ze šaten diktovali tempo hráči v modrém, které nejdříve o druhý zásah obral po hlavičce Maximiliana Beiera tygřím skokem Gregor Kobel a po ráně Roberta Skova z přímého kopu břevno. Dortmund se ve druhém dějství ani příliš nesnažil o útočení a spíše se soustředil na kouskování hry, což se mu do jisté míry i dařilo. V 71. minutě to však lehce přehnal Ramy Bensebaini, který za zakopnutí míče obdržel druhou žlutou kartu.

Ani v přesilovce se nicméně domácím nepodařilo překonat obranu soupeře, definitivní rozhodnutí měl naopak na kopačce Karim Adeyemi, jehož průnik zastavil až výtečným zákrokem Baumann. Zkušený gólman tak potřetí kapituloval v páté minutě nastavení, kdy jej z protiútoku prostřelil po sólu přes celé hřiště obránce Julian Ryerson.

Tabulka Bundesligy