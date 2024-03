Jen trenérská výměna teď nestačí, říká Schweinsteiger a volá po změnách v Bayernu

Mistr světa s Německem z roku 2014 Bastian Schweinsteiger (39) se strachuje o svůj bývalý klub Bayern Mnichov. "Jen trenérská výměna teď nestačí," řekla bývalá opora mužstva pro televizní stanici ARD. "Klub musí každopádně změnit také způsob sestavování kádru," dodal muž, který ukončil kariéru před pěti lety.

Největší změny by dle Schweinsteigera měl nový sportovní ředitel Max Eberle provést ve středu hřiště a na obou křídlech. "Tam by doplnění bylo rozhodně vhodné," řekl bývalý hráč týmů Manchester United či Chicago Fire. A to i přesto, že devatenáctiletý Aleksandar Pavlovič pomalu roste ve velmi dobrého hráče.

Podle rodáka z Klobermooru by mohl být nápomocen také Joshua Kimmich, a to v případě, že by v budoucnu pravidelně nastupoval na pozici pravého obránce, jak to v poslední době dělal v národním týmu.

"Myslím, že v Bayernu by byli určitě rádi, kdyby jim řekl, že na této pozici hodlá příštích několik let nastupovat," řekl Schweinsteiger. "Má všechny atributy ke hře na světové úrovni," dodal.

Schweinsteiger a Kimmich spolu hráli v národním týmu. AFP

Na konci sezony skončí v týmu trenér Thomas Tuchel a také tady by si bývalá opora mužstva přála vidět zvučné jméno. "Samozřejmě by bylo hezké, kdyby se tu znovu objevil trenér jako Pep Guardiola nebo Jupp Heynckes," řekl Schweinsteiger. "Někdo, kdo přinese stabilitu do příštích let a zároveň bude dbát na hodnoty, které si Bayern drží."