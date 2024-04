Nevzpomínám si, že bych v kariéře zažil takovou atmosféru, řekl po výjezdu do Olomouce Priske

Trenéra Briana Priskeho (46) těší, že fotbalisté pražské Sparty ovládli základní část první ligy o čtyři body před městským rivalem Slavií. K pětikolové nadstavbové skupině o titul spolu s bojem o domácí pohár přistupuje jako k finále. Po výhře 4:1 v Olomouci v závěrečném 30. kole základní části ocenil atmosféru na vyprodaném Andrově stadionu, kterou vytvořili sparťanští fanoušci. Z tiskové konference ho citoval klubový web.

"Jsme samozřejmě rádi, že se nám podařilo umístit na prvním místě. Jde o první cíl, kterého jsme chtěli před začátkem sezony dosáhnout. Naši hráči si to zasloužili, a to i proto, že jsme získali spoustu bodů," uvedl Priske, který v minulé sezoně dovedl Spartu k prvnímu titulu po devíti letech.

Nedokázal říci, zda si Pražané ve zbytku sezony mohou prohrát titul pouze sami. "Ostatní týmy v české lize také mají svou kvalitu. Navíc víme, že v nadstavbě nás snadná utkání nečekají. Musíme tvrdě pracovat a soustředit se nejen na každý další zápas, ale hlavně na každý den v tréninku," uvedl šestačtyřicetiletý Dán.

Fanoušci vytvořili Spartě na Hané navzdory venkovnímu prostředí prakticky domácí kulisu. "Nevzpomínám si, že bych za svou kariéru zažil podobnou atmosféru. Mám pro fanoušky obrovský respekt. Byli skvělí po celou dobu zápasu a tlačili hráče za úspěchem. Je to ukázka toho, čeho jsme tady společně dosáhli. Tvoříme jeden tým a je vidět, že fanoušci oceňují, co hráči pro Spartu odvádějí. Myslím, že to nemůžu slovy dostatečně ocenit," prohlásil bývalý dánský reprezentant.

Úřadující mistři začnou nadstavbu za týden na hřišti šestého Slovácka, kde vloni v květnu získali jistotu titulu. "Všichni si pamatujeme, co se tam stalo před necelým rokem. V hlavách máme ale spíše poslední vzájemné střetnutí z konce února (výhra Sparty 3:1). Byl to dobrý zápas z mnoha pohledů. Obecně ale moc nepřemýšlím nad tím, co se stalo. Soustředím se spíše na to, abychom i dál vítězili," podotkl někdejší kouč Midtjyllandu a Antverp.

Statistiky zápasu Livesport

"Víme, že to na Slovácku bude složité a dobře se na nás připraví. Neočekávám, že by nám nechali nějaké body, když jsme u nich vloni oslavili titul. Naopak budou chtít uhrát dobrý výsledek před domácím publikem. My ale budeme chtít vstoupit do nadstavby vítězně, i když budeme hrát na venkovním hřišti. Do konce sezony nás čeká šest finálových zápasů," řekl Priske s narážkou na finále domácího poháru v Plzni, které bude na programu 22. května.