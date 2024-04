Lyon porazil Monako a přihrál PSG titul. Pařížský tým slaví potřetí v řadě

Fotbalisté Paris Saint Germain jsou potřetí za sebou a celkově podvanácté mistry Ligue 1, čímž opět vylepšili vlastní rekord. Druhé Monako dnes prohrálo v Lyonu 2:3 a tři kola před koncem na čelo ztrácí nedostižných 12 bodů.

Pařížané mohli získat titul už v sobotu, ale v domácím zápase s Le Havre jen remizovali 3:3. Svěřenci Luise Enriqueho zůstávají ve hře o treble. Ve středu se utkají s Borussií Dortmund v prvním semifinále Ligy mistrů a 25. května je čeká finále Francouzského poháru proti Lyonu.

Monako sice poslal Ben Yedder do vedení už po 22 sekundách, ale domácí ještě do poločasu skóre otočili díky brankám Lacazetta a Benrahmy. Lacazette se v sezoně trefil pošestnácté a v tabulce střelců zaostává jen za Mbappém z PSG (26) a Davidem z Lille (17). Ben Yedder po hodině hry přidal třináctý gól v ročníku a srovnal, ale Lyon poslal v 84. minutě zpátky do vedení Fofana. Olympique je v tabulce na sedmém místě a na pohárové příčky ztrácí dva body.

Brest po dvou ligových porážkách opanoval devítigólovou přestřelku s Rennes 5:4 a poprvé si zahraje evropské poháry. Domácí vedli už po jedenácti minutách 2:1, dvakrát se prosadil Kalimuendo a za hosty Mounié. Brest dvěma rychlými brankami po startu druhého dějství skóre otočil a v 66. minutě Camara zvyšoval už na 4:2. Domácí se však nevzdali a díky brankám Theateho a Terriera znovu srovnali. Gólové drama rozhodl v páté minutě nastavení hostující obránce Brassier.