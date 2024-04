Provod: Když zvládneme zbývající zápasy stoprocentně, titul rozhodně ztracený není

Záložník Lukáš Provod (27) ocenil, jak fotbalisté Slavie dokázali zareagovat na předchozí dva zápasy bez výhry. O vítězství 2:1 na půdě Hradce Králové ve 30. kole FORTUNA:LIGY rozhodlo podle českého reprezentanta především celkové nastavení mužstva. Vršovičtí zakončili základní část na druhém místě se ztrátou čtyř bodů na vedoucí tým tabulky Spartu. Provod před pětikolovou nadstavbou věří, že jeho celek má stále velkou šanci na zisk titulu.

Porážka v Plzni a nečekaná domácí remíza s Olomoucí stály Slavii vedení v tabulce, které si užila pouze jeden týden. V Hradci Králové už musela zabrat. "Bilanci posledních zápasů jsme chtěli jednoznačně zlomit. Myslím, že to bylo v průběhu zápasu vidět. Přistoupili jsme k němu daleko lépe než k tomu v Plzni," řekl Provod na tiskové konferenci.

Jeho tým se pokusí v nadstavbě smazat čtyřbodovou ztrátu na obhájce trofeje Spartu. V prvním kole budou slávisté hostit Baník. "Soupeře neřešíme, ačkoli už nemáme osud ve svých rukou. Když zvládneme zbývající zápasy stoprocentně, titul rozhodně ztracený není. Věřím, že šanci máme stále velkou," mínil autor vedoucího gólu proti Hradci.

Zmrzlého rozhovor po utkání s Hradcem Králové pro O2 TV Sport. O2 TV Sport

O vítězství podle něj rozhodlo především nastavení v hlavě. "Vyhrávali jsme souboje, dostávali se jako první k odraženým míčům a bojovali jeden za druhého. Zmínit musím hlavně Petra Ševčíka, není to úplně soubojový hráč, i on se ale pral fantasticky. Tyto fragmenty tedy zápas dle mého názoru rozhodly. Bylo s námi nepříjemné hrát a přesně to musí být základem pro každé úspěšné utkání," uvedl rodák z Plzně.

Pražané nicméně v závěru hazardovali s dvoubrankovým náskokem, pustili domácí do několika šancí a v nastaveném čase inkasovali. "Musíme si celou situaci podrobně rozebrat. Nevím, proč se nám závěry zápasů nedaří zvládat v klidu. Řekl bych, že jsme se trošku zalekli. Přestali jsme vyhrávat souboje, ačkoliv celý zbytek utkání se odehrával převážně v naší režii. Počítá se ale hlavně výhra, ta je nejdůležitější," oddechl si Provod.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po utkání se spoluhráči pogratuloval hlavnímu kouči Jindřichu Trpišovskému, který 192. vítězstvím v ligové kariéře překonal trenérský rekord samostatné nejvyšší soutěže. "Je to neuvěřitelný úspěch. Že tady dokázal vydržet tolik let a stále vyhrávat, je neskutečná vizitka. Moc mu k milníku gratuluji, klobouk dolů," uvedl záložník.