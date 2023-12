Evropská vzpoura outsiderů: S Gironou už se musí počítat, baví i Aston Villa a Stuttgart

Girona vede španělskou ligu a Barceloně nasázela čtyři góly. Aston Villa se pyšní skalpy Manchesteru City a Arsenalu a pod vedením trenéra Emeryho je už jen dva body od první příčky Premier League. A v Bundeslize zase válí Stuttgart. Tým, který se v květnu zachránil v baráži, hraje dnes jeden z nejofenzivnějších fotbalů. Evropské top soutěže zažívají vzpouru outsiderů.

Pořád se tak nějak čekalo, kdy jim dojde dech. Jak to ostatně většinou s méně zvučnými kluby bývá. Girona se hodnotou hráčského kádru řadí až na 10. místo španělské La Ligy, pohled na tabulku po 16. kole však ukazuje, jak výjimečnou sezonu svěřenci trenéra Míchela zažívají.

Po nedělním vítězství 4:2 na hřišti Barcelony se Katalánci vyjímají na čele tabulky s dvoubodovým náskokem na Real Madrid, regionální rival z Barcelony přitom ztrácí už sedm bodů. "Jsme zachráněni, máme 41 bodů, dosáhli jsme toho čísla dříve než jsme čekali," usmál se na úvod tiskové konference muž, který Gironu koučuje od roku 2021.

"Dnes jsme se zapsali do historie, byl to zápas, který si musíme pamatovat. Každý fanoušek viděl dva týmy, které chtěly vyhrát. V některých momentech jsme bránili, ale i tak to pro nás byla radost. Ten zápas jsme ale zvládli a hráči nyní vidí, že mohou porazit kohokoli. Je to vstup do nové dimenze," dodal Míchel.

Malé katalánské derby se hrálo na stadionu Montjuic a přineslo nevídaně ofenzivní podívanou. Blaugranas vyprodukovali 31 střel, Girona o 16 méně. Pokusy na bránu skončily poměrem 11:7. Co ale bylo velmi patrné, hráči hostujícího týmu si počínali v řešení ofenzivních situací naprosto sebevědomě, až drze. "Jsem daleko spokojenější s hrou a mentalitou, kterou jsme předvedli, než abych koukal na výsledek. S nikým se nechci srovnávat, jen mám pocit, že jsme hráli velmi dobře. Mnoho lidí říká, že byla radost, vidět nás hrát. Máme duši a vášeň," rozpovídal se trenér Girony.

I Xavi po zápase uznal, že se Barcelona potkala s výjimečným rivalem. "Z naší strany to nebylo špatné, ale Gironě se sluší pogratulovat. Už není překvapením, ale kandidátem na titul," připustil legendární záložník. Prohru bral kouč katalánského velkoklubu s respektem. "Tohle je naše realita, stavíme nový tým a přesně tohle přestavba obnáší. Uděláte jeden krok vzad, abyste udělali dva vpřed," uvedl španělský mistr světa a dvojnásobný evropský šampion.

Zpět ale k Gironě, v 16 dosavadních utkáních dala už 38 gólů (průměrně 2,37 za 90 minut) a má nejlepší ofenzivu celé La Ligy. Ze společnosti klubů elitních pěti evropských lig daly zároveň letos na podzim víc gólů jen Bayern (44) a Leverkusen (39).

Nejde samozřejmě jen o útok, hra týmu z nejmenšího stadionu španělské nejvyšší soutěže má navzdory riskantnímu pojetí rovnováhu. Girona zvládla zápas na Barceloně i bez klíčového středopolaře Yangela Herrery, zatímco na Montjuicu vynikla hra levého wingbacka Miguela Guttiereze, který nejenže bránil Raphinhu a následně Lamine Yamala, ale navíc dal nádherný gól na 2:1.

Ještě jedno jméno a souvislost je třeba zmínit. Klíčovým mužem obrany Girony je Eric Garcia. "Je požehnáním, že k nám dorazil. Mám ho za absolutně špičkového fotbalistu. Když jsme spolu začínali, říkal jsem mu, že tu není jen kvůli tomu, co umí s míčem, ale i kvůli rychlosti, intuici a tomu jak čte hru. Bohužel, není náš. Je z Barcy…," posteskl si Míchel.

Ve španělské La Lize jednoduše fungují trochu jiné principy než v Česku. Zatímco Barcelona nechala Garciu proti sobě hrát, těžko si představit, že by za Pardubice proti Spartě nastoupil Kryštof Daněk, nebo že by Slavii trápil její "ostravský" Ewerton.

Mistři ofsajdové pasti

V Anglii je velkým tématem vzestup Aston Villy. Ta potvrdila výjimečnou formu skalpem vedoucího Arsenalu (1:0) a už jen dva body ji dělí od první příčky Premier League. Patrný je progres, který Villans dělají pod vedením trenéra Unaie Emeryho. Na jaře roku 2020 byl tým z Birminghamu jen jediný bod od sestupu do druhé ligy. Po příchodu baskického kouče (říjen 2022) ale tradiční značka ožila a rovnou se jí díky sedmé příčce podařilo postoupit do pohárové Evropy.

Emery nejenže dokonale zapracoval na defenzivě, což skvěle reflektuje jeden primát – obranná řada Aston Villy nejčastěji vystavuje soupeře do ofsajdu –, ale také hraje velmi útočný fotbal. Se 35 vstřelenými góly mají Villans třetí nejlepší ofenzivu (po Liverpoolu a Citizens) slavné soutěže.

Hráčům navíc stoupá sebevědomí. "Když za týden porazíte City a Arsenal, tak to o něčem svědčí. Nikdy jsem neviděl tým, který by tak přehrával Manchester City. Pak jsme sice 85 minut proti Arsenalu trpěli, ale znovu vyhráli. Prostě si věříme," popisuje aktuální atmosféru v birminghamském klubu argentinský brankář Emiliano Martínez.

Stuttgart baví ofenzivou

Senzaci sleduje i německá Bundesliga. Stuttgart v létě zachránil nejvyšší soutěž až v baráži s Hamburkem, v nové sezoně ale hraje parádní fotbal a ne náhodou mu patří třetí příčka tabulky. Víkendový šlágr nejvyšší německé soutěže, v němž bíločervení doma hostili Leverkusen (1:1), vidělo 55 tisíc lidí a stejně jako ve Španělsku šlo o totálně ofenzivní fotbal. Oba týmy dohromady vyslaly 42 střel, z nichž 18 mířilo na bránu. Statistika očekávaných gólů ukazovala po závěrečném hvizdu 3,22 ku 3,10 pro Stuttgart a mužem zápasu se tak stal logicky gólman Bayeru Lukas Hrádecký.

"Zapomeňte na Bayern Mnichov a Borussii Dortmund! Tohle byl zápas sezony. Stuttgart a Leverkusen jsou aktuálně dva nejsilnější týmy. Oba dokážou i pod vysokým tlakem soupeře kombinovat s krátkými přihrávkami z vlastní poloviny," píše ve své analýze specializovaný web 11freunde. Stuttgart se v letošní sezoně pokusil ohrozit bránu soupeře 225krát a v bundesligových statistikách mu patří třetí místo. Podobně je na tom v počtu úspěšnosti přihrávek (87,7 %). Die Schwaben má v rukou teprve od dubna trenér Sebastian Höeness, syn někdejšího reprezentanta Německa Dietera Höenesse a synovec ještě slavnějšího Uliho.

Fotbalovou Evropu baví příběhy týmů, které ještě nedávno patřily mezi outsidery. Cesta, kterou získávají uznání, je velmi podobná. Úspěch slaví ofenziva a chuť hrát fotbal. Kdo chce jen bránit, zpravidla nevyhrává...