Leverkusen nadále posiluje, z Arsenalu získal kapitána švýcarské reprezentace Xhaku

Granit Xhaka se Leverkusenu upsal na pět let.

Kapitán švýcarské fotbalové reprezentace Granit Xhaka (30) se stal další posilou Leverkusenu, kde působí Patrik Schick (27) a Adam Hložek (20). Zkušený záložník přestoupil z Arsenalu, který za něj podle britských médií obdržel 25 milionů eur (592 milionů korun). Bayer s Xhakou podepsal smlouvu do roku 2028.

"V Granitovi jsme získali naprosto špičkového profesionála. Jeho fotbalová kvalita je všeobecně známa. Ale především je jen málo hráčů, kteří díky mimořádné mentalitě a osobnosti dokážou vést tým tak jako on," uvedl sportovní ředitel Simon Rolfes v tiskové zprávě.

"Bayer je klubem s obrovskou tradicí a velkými ambicemi a dle mého názoru i skvělou budoucností. Německou ligu znám a během působení v Londýně jsem ji nadále sledoval. Motivaci mi dodala i jednání s představiteli klubu, Leverkusen chce něčeho velkého dosáhnout a já se moc těším na nadcházející roky," sdělil Xhaka.

V letech 2021 až 2016 hrál za Mönchengladbachu, poté odešel za 45 milionů eur do Arsenalu. Za londýnský klub odehrál celkem 297 zápasů, dal 23 branek a dvakrát přebíral pohár pro vítěze FA Cupu. Na svém kontě má i 115 startů za švýcarskou reprezentaci, jeho místo v kabině by co nevidět měl zaujmout Declan Rice z West Hamu.

Leverkusen je na trhu poměrně aktivní a Xhaka je už jeho čtvrtou letní posilou. Z Benfiky přišel zdarma obránce Alejandro Grimaldo, o místo na pravém okraji defenzivní linie bude bojovat Arthur a na křídle se bude nově angažovat Jonas Hofmann.