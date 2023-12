Mönchengladbach otočil bitvu s Hoffenheimem, Wolfsburg s Černým nestačil na Bochum

Mönchengaldbach odčinil minulou porážku v Dortmundu a v domácím zápase 13. kola Bundesligy otočil proti Hoffenheimu na konečných 2:1. Zatímco za hosty odehrál téměř celý duel Pavel Kadeřábek, v nominaci domácích chyběl vinou zranění Tomáš Čvančara. Wolfsburg s Václavem Černým padl v Bochumi 1:3, Lipsko si poradilo s Heidenheimem 2:1 a Stuttgart 2:0 s Werderem, v jehož sestavě kvůli zdravotním problémům opět chyběl Jiří Pavlenka. Utkání Bayernu s Unionem bylo kvůli sněhové kalamitě odloženo.

Jako první se do nebezpečné šance dostali hosté. Byl u toho Kadeřábek, který vyslal kroucený pas za obranu soupeře, ale Maximilian Beier na míč těsně nedosáhl. O chvíli později ukázal český krajní obránce i své defenzivní schopnosti, když nedovolil zakončit Florianu Neuhausovi, jenž by jinak z malého vápna pravděpodobně otevřel skóre. Kadeřábek byl při chuti i nadále, po jeho přiťuknutí tvrdě pálil Anton Stach, stopku mu ale vystavil reflexivním zákrokem Moritz Nicolas.

Na druhé straně nešikovně přizvedl centrovaný balon Kevin Vogt, za ním už byl připravený Alassane Pléa, jenže z voleje vysoko přestřelil. Bezzubá Borussia se po změně stran přece jen prosadila. Dobrou práci v pokutovém území odvedl Pléa a zastavit jej dokázal pouze za cenu faulu Ozan Kabak. K exekuci penalty se překvapivě postavil sám Francouz a kopem do protipohybu Olivera Baumanna poslal svůj tým do vedení.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Vyrovnání na sebe nenechalo dlouho čekat. Na centr ideálních parametrů z dílny Umuta Tohumcua si rybičkou naskočil Wout Weghorst a i s přispěním teče gólmana Nicolase rozvlnil síť. V 80. minutě zaspala trestuhodně hostující defenziva, když nechala na malém vápně úplně osamoceného Nathana Ngoumoua. Francouzský fotbalista si pak počkal na přihrávku Luky Netze a pohodlně uklidil míč na místo určení.

V šesté minutě pálil z dobré pozice hostující Lovro Majer, jeho technický pokus však prosvištěl těsně nad levým horním rohem brány. Na druhé straně naopak poslal svůj celek do vedení Patrick Osterhage, který se v 19. minutě skvěle uvolnil ve vápně a uklidil míč po zemi k levé tyči. Hra se poté uklidnila a dlouho nenabídla žádnou zajímavou akci. Na tu si fanoušci museli počkat až do 38. minuty, kdy Anthony Losilla napálil odražený balon do tyčky.

Nemuselo ho to však mrzet, protože krátce nato se po rohovém kopu prosadil hlavou Bernardo. V nastavení první půle dokázal snížit ze samostatného úniku Mattias Svanberg. Druhou půli odšpuntoval střelou pár metrů za vápnem domácí Kevin Stöger, brankář Koen Casteels s ní ale neměl výraznější potíže. V 67. minutě se hosté dožadovali penalty poté, co Bernardo zahrál rukou ve vápně. Rozhodčí měl však na situaci jiný názor a pokutový kop nenařídil.

Wolfsburg se hnal za vyrovnáním, nadějný pokus Yannicka Gerhardta ale zastavil skvělým zákrokem v 78. minutě Manuel Riemann. Brankář Bochumi podržel svůj tým i o šest minut později, se střelou střídajícího Maximiliana Witteka neměl žádné potíže. Definitivní tečku za zápasem udělal v 87. minutě Christopher Antwi-Adjei, který utekl hostující obraně a s přehledem uklidil míč do sítě. Václav Černý odehrál na straně poražených 76 minut.

Lipsko odčinilo dvě soutěžní porážky v řadě a dostalo se před Dortmund na průběžné čtvrté místo tabulky. Vítězství Býkům zajistila ofenzivní dvojice Loïs Openda – Yussuf Poulsen, přičemž rozhodující trefu zaznamenal dánský dlouhán, pro kterého to byl teprve druhý ligový gól v letošní sezoně. Nováček soutěže tak prodloužil trápení na hřištích soupeřů, kde od startu ročníku prohrál šest ze sedmi střetnutí.

O rozhodující trefu se postaral v 17. minutě Deniz Undav. Švábové během celého střetnutí nepustili zelenobílé téměř k ničemu, zato několikrát mohli zvýšit náskok. To se jim nakonec povedlo, když v 75. minutě proměnil pokutový kop druhý kanonýr domácích Serhou Guirassy. V hlavním městě Bádenska-Württemberska tak k žádnému překvapení nedošlo a zatímco domácí pokračují v dobývání nejvyšších příček, Pavlenkův celek už počtvrté v řadě nevyhrál.