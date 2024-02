Špatná sezona Bayernu? Má o čtyři body víc než loni a doplácí na skvělé výkony Leverkusenu

Bayern Mnichov v posledních týdnech neprožívá vydařené období. Bavorský gigant poprvé po téměř devíti letech prohrál tři soutěžní zápasy za sebou. V Bundeslize nabral osmibodové manko na vedoucí Leverkusen a v odvetě osmifinále Ligy mistrů proti Laziu bude odvracet vyřazení po nevydařeném prvním klání. Od středy je jisté, že na mizerný únor doplatil trenér Thomas Tuchel (50), který se s klubem po sezoně rozloučí. Je ale aktuální ročník opravdu tak špatný, jak se může na první pohled zdát?

V Bayernu to skřípe. Po klíčovém zápasu s Leverkusenem se v rozhovoru před televizními kamerami rozvášnil Thomas Müller. Po prohře s Bochumí si zase nebral servítky záložník Leon Gortezka. "Je to horor, který nebere konce," vzkázal rozladěný záložník.

V Mnichově si navykli na vysoký standard. Bayern jedenáctkrát za sebou ovládl Bundesligu a v letech 2013 a 2020 bral ušatý pohár pro vítěze Ligy mistrů. Nyní však německému velkoklubu hrozí, že by mohl poprvé od sezony 2011/12 zakončit ročník bez jediné trofeje, což je vzhledem ke zmíněným úspěchům téměř nepředstavitelné.

Poslední zápasy Bayernu. Livesport

V kancelářích bavorského celku proto zavládla panika. Při pohledu na čísla z předchozích bundesligových ročníků ale zjistíme, že není úplně opodstatněná. Ano, Bayern ztrácí na vedoucí Leverkusen již osm bodů a reálně mu hrozí, že přijde o německý trůn. Spíš než špatné výsledky Tuchelovy družiny za to ale může rival ze Severního Porýní-Vestfálska, který ve 22 zápasech nepoznal přemožitele.

Bayern má po dvaadvaceti kolech o čtyři body víc než při loňské titulové sezoně a teprve podruhé za pět let překonal padesátibodovou hranici dříve než ve 23. zápase. Úspěšnější tým na druhém místě v této fázi sezony pamatuje Bundesliga v jediném z šedesáti ročníků.

V číslech, které dokazují, že vzruch v Mnichově není úplně na místě, můžeme pokračovat dál. Jen devětkrát v historii Bayern ve čtvrtině soutěže nasbíral víc bodů, pouze čtyřikrát nasázel více branek (61) a jen dvakrát měl nejlepší střelec bavorského celku na kontě víc gólů než má aktuálně Harry Kane (25). V obou případech to navíc byl Robert Lewandowski, který se v prvních dvaadvaceti zápasech v sezonách 2020/21 a 2021/22 trefil 26krát.

Nefunguje defenziva

Při pohledu na ofenzivní bilanci je celkem logické, že Bayern strádá v obraně. Nešťastným hrdinou posledních dnů je stoper Dayot Upamecano. Francouzský obránce minulý týden proti Laziu i o víkendu v duelu s Bochumí viděl červenou kartu a zavinil penaltu, ze které padl vítězný gól.

"Není možné, aby se proti nám každý zápas kopala penalta. V obou duelech jsme měli dobré pasáže, tyhle situace nás ale sráží," posteskl si Manuel Neuer. "Hráli jsme v oslabení, ale v Bochumi nemůžeme dostat tři góly. Tohle není Bayern," dodal mistr světa z roku 2014.

Bayern na Leverkusen ztrácí už osm bodů. Livesport

V sobotu má Bayern další příležitost vystoupit z bažiny posledních dnů. Do Mnichova zavítá Lipsko, které Bayern potřebuje bezpodmínečně porazit. Kdyby nebodoval, titul by pravděpodobně definitivně odevzdal Leverkusenu a navíc by poprvé od roku 1992 prohrál čtyřikrát za sebou. Trenér Tuchel po sezoně končí, do zbytku sezony proto může jít s čistou hlavou. Otázkou je, jestli se mu podaří tlak sejmout i z hráčů.