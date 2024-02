Kimmich vs. Tuchel: Vztah na bodu mrazu. Opora ztratila postavení a myslí na letní odchod

"Je to jako horor, který nekončí." Tahle slova použil v souvislosti s aktuální situací v Bayernu jeho středopolař Leon Goretzka (29). A nutno přiznat, že udeřil hřebík na hlavičku. Německý hegemon, jenž získal neuvěřitelných 11 ligových titulů v řadě, totiž sužuje výsledková deprese, která si vybírá daň už i uvnitř kabiny. Své by o tom mohl vyprávět "padouch" posledních dnů Joshua Kimmich (29).

Německý reprezentant po posledním nezdaru veřejně vybouchl. Po porážce v Bochumi (2:3), která byla shodou okolností už třetím nezdarem Bavorů v řadě (poprvé od roku 2015), zachytily kamery Kimmicha během ostré výměny názorů s asistentem trenéra Zsoltem Löwem. Nebýt Manuela Neuera, dost možná by slovní přestřelka přerostla ve fyzický střet.

"Vím, co se stalo," vysvětloval později v mix zóně hlavné trenér Thomas Tuchel a vzápětí dodal: "Ale není to pro veřejnost. Taková je fotbalová šatna, je emotivní. O ničem to nevypovídá."

Statistiky hráče z utkání s Bochumí. Opta by Stats Perform / Profimedia

Ke všemu se později vyjádřil také generální ředitel klubu Jan-Christian Dreesen, který se snažil pochopit pocity hráče, jenž byl 63. minutě stažen ze hřiště: "Joshua musel být na lavičce náhradníků trochu rozrušený, ale to je normální. Vždycky do toho dává všechno a chce vyhrát. Je pochopitelné, že byl v tu chvíli prostě naštvaný."

Jenže v případě Kimmicha nešlo o první a ojedinělý incident. Jak píše německý deník Bild, vztah mezi dlouholetou oporou Bayernu a Thomasem Tuchelem je na bodě mrazu. "Kimmich se cítil odstrčený už loni v létě, protože Tuchelovou hlavní prioritou bylo získat středního záložníka, který by byl na hřišti skutečným šéfem," uvádí Bild.

Sůl do Kimmichovy rány navíc přidal Tuchel před zápasem s Leverkusenem (0:3), před nímž německý reprezentant tvrdě pracoval na návratu po zranění. Jenže bývalý kouč Chelsea či PSG ukázal v nejdůležitějším zápase sezony na Goretzku a teprve devatenáctiletého Aleksandara Pavloviče. "To ho nesmírně rozladilo," dodává Bild.

Zatímco pod Julianem Nagelsmannem byl Kimmich na hřišti jakousi prodlouženou rukou trenéra, pod Tuchelem výsostné postavení dávno ztratil. "Proto nyní uvažuje, že v létě Bayern opustí," uzavírá Bild svůj pohled na kauzu Kimmich vs. Tuchel.

