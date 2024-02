Bayern prohrál v Bochumi a umetá Leverkusenu cestu k titulu. Frankfurt dál čeká na výhru

Bayern Mnichov zavítal ve 22. kole Bundesligy do Bochumi, kde nakonec prohrál 2:3, a na první Leverkusen tak ztrácí už osm bodů. Hostům situaci ztížilo zejména vyloučení Dayota Upamecana (25) ze 78. minuty a následný pokutový kop, který proměnil Kevin Stöger (30). Frankfurt remizoval na hřišti Freiburgu 3:3. Klíčovým mužem v dresu hostů se stal Ansgar Knauff (22), jenž sice začal utkání na lavičce náhradníků, do hry se ale dostal již v 11. minutě a v průběhu duelu se dvakrát střelecky prosadil. Ani jeho výrazný příspěvek nakonec Orlům k výhře nestačil.

V lize trápící se Freiburg předvedl velmi sympatický výkon ve vyřazovací fázi Evropské ligy, když na hřišti Lens uhrál bezgólovou remízu. V nejvyšší německé soutěži ovšem třikrát v řadě prohrál, což vedlo k propadu na sedmou příčku. Jen o čtyři body nad ním se nacházel jeho soupeř z Frankfurtu. Orli si také neprocházeli ideální obdobím, když s papírově slabšími soupeři nedokázali třikrát po sobě zvítězit.

Začátek zápasu provázel již tradiční protest fanoušků proti vstupu zahraničních investorů do německého fotbalu pomocí vhození předmětů na hrací plochu. První větší šance přišla až ve 27. minutě a hned z ní byl gól. Na začátku akce byl Philipp Max, jenž vyslal přesný vzdušný pas na hranici vápna, kde si ho Omar Marmoush prvotřídně zpracoval a následně ukázkově vypálil k tyči.

Omar Marmoush patřil k nejlepším hráčům duelu Freiburg – Frankfurt Opta by Stats Perform

Freiburg však brzy vyrovnal. Svůj podíl na tom měl gólman Orlů Kevin Trapp, jehož po nejistém zákroku prostřelil dorážející Ricu Dóan. Ofenzivní koncert ale pokračoval i nadále, když po exkluzivním pasu Marmoushe vrátil hostům vedení Knauff. V nastavení úvodní půle ovšem dostal možnost zahrávat pokutový kop Vincenzo Grifo, který jej navzdory minimálnímu rozběhu proměnil.

Naprosto bizarním způsobem byl přerušen duel i ve druhé půli, když nad hrací plochou kroužilo letadlo na dálkové ovládání. Po návratu na trávník to byl opět Frankfurt, kdo si málem vzal vedení zpátky, nicméně pokus Knauffa pokryl pozorný Noah Atubolu. Svoji statistiku si ale ofenzivní hráč Die Adler napravil v 72. minutě, kdy exkluzivní střelou vymetl šibenici Freiburgu.

Domácí trenér ale vytáhl necelou čtvrthodinu před koncem eso z rukávu v podání Michaela Gregoritsche. Ten začal ihned po příchodu na trávník zlobit hostující defenzivu a v 90. minutě díky svému důrazu ve vápně vyrovnal.

Zápasové statistiky utkání Freiburg – Frankfurt Opta by Stats Perform

Po šancích na obou stranách nakonec otevřel skóre Jamal Musiala, jenž zakončil parádní driblink přesnou trefou pod břevno. O chvíli později mohl být rozdíl mezi oběma celky o gól větší, tradiční kanonýr Harry Kane však mířil na domácí tribunu. Ani Bochumi se již tradičně nevyhnuly protesty proti německé fotbalové asociaci, a tak se rozhodčí rozhodl utkání po necelé půlhodině přerušit. Dlouhá pauza obhájci titulu neprospěla.

Z protiútoku potrestala nedůraznost Bavorů bývalá naděje Arsenalu Takuma Asano. Manuel Neuer lovil míč ze sítě zanedlouho znovu. Svého mladšího bratra Nica, který nastupuje v Dortmundu, bezesporu na dálku potěšil Kevena Schlotterbeck, jenž si našel centrovaný míč z rohového kopu a jednomu z nejlepších brankářů historie nedal sebemenší šanci zasáhnout.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po druhém kole vhazování předmětů na hrací plochu bylo utkání krátce po změně stran opět přerušeno. Tuchelova družina pak šlápla na plyn, nicméně obětavost hráčů Blau-Weiss ji dělila od vyrovnávací branky. Krátce po hodině hry byl povolán na plac i novic ve službách Bayernu Bryan Zaragoza, jenž měl původně řady německého klubu posílit až po sezoně, avšak zranění Kingsleyho Comana jeho přestup uspíšilo.

Následně Upamecano ve vlastním vápně zasáhl loktem do obličeje jednoho z protihráčů a druhá žlutá karta znamenala pro obránce Bayernu předčasný odchod do sprch. Specialista na pokutové kopy Stöger pak překonal Neuera. Pár minut před koncem dodal špetku naděje mnichovskému mužstvu Kane, když doklepl míč do prázdné brány. Na nic víc už se hosté nezmohli, a v Bochumi se tak na tento večer bude ještě dlouho vzpomínat.

Tabulka Bundesligy