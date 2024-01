Reprezentace? Samozřejmě cítím šanci, říká Hladký po nejlepším roce v kariéře

Brankář druholigového anglického Ipswiche Václav Hladký (33) považuje z fotbalového hlediska uplynulý kalendářní rok za nejlepší v kariéře. Od toho nového si slibuje další osobní růst a cítí šanci na premiérovou nominaci do české reprezentace. Řekl to v rozhovoru s ČTK zprostředkovaném agenturou V&M agency, která ho zastupuje.

"Postoupili jsme do Championship (druhé ligy) a teď se pohybujeme na druhém místě a hrajeme skvěle. Na druhou stranu tři roky pracujeme pořád stejně tvrdě, pořád se chceme zlepšovat, neustále se posouvat, vzdělávat se, hodně i mimo hřiště. To, na čem poslední tři roky pracujeme, se začíná ukazovat a projevovat i na hřišti. Vždycky je to nějaký proces. Když začnete na něčem pracovat, nedostanete výsledky hned za týden, za měsíc. Ovoce začnete sklízet až po nějaké době," prohlásil Hladký.

"Osobní nastavení mám pořád stejné. I ve věku, ve kterém jsem, vím, že se můžu zlepšovat, posouvat a můžu tu hranici neustále navyšovat. Pro mě je to celoživotní proces. Z hlediska výsledků se celý rok 2023 sešel a můžeme se bavit o tom, že fotbalově je to nejlepší rok," řekl zkušený rodák z Brna.

Cíl? Být zdravý

O cílech na další rok má jasno. "Pro mě je fotbalová kariéra neustálý proces a honba a touha se zlepšovat. Cílem je být zdravý, pečovat o svoje tělo tak, abych mohl být každý den na 100 procent připravený. To je asi to nejdůležitější, co bych si přál. S tím je spojené i to, abych mohl být každý den na hřišti a abych mohl být i v každém zápase," řekl Hladký.

"Byť tahle sezona a ta minulá nastavily laťku velmi vysoko, tak nevidím důvod, proč bych si cíle neměl zase dát o kousek vyšší a zase je o kousek posunout a v něčem udělat další progres," podotkl někdejší gólman brněnské Zbrojovky, Liberce, skotského St. Mirrenu nebo anglického Salfordu ze čtvrté ligy.

Ipswich drží v Championship druhé místo. Livesport

V příštím roce by se chtěl dočkat i první pozvánky do reprezentačního A-týmu, který nebude chybět na letním mistrovství Evropy v Německu. "Samozřejmě cítím šanci, protože chytám velmi kvalitní soutěž a hrajeme skvělý fotbal. Cítím se velmi komfortně a velmi dobře. Šanci cítím, byť máme spoustu skvělých brankářů," poznamenal Hladký, který v aktuálním ročníku druhé anglické ligy odchytal všech dosavadních 25 zápasů Ipswiche.

"Pozice brankáře číslo jedna je neukotvená i z toho důvodu, že klukům se stávají různá zranění, nechytají pravidelně anebo z toho vždycky vypadnou na nějakou dobu. I z toho důvodu cítím šanci, protože vím, že když budu pravidelně nastupovat a budeme hrát tak, jak hrajeme, šance dříve nebo později přijde," uvedl bývalý mládežnický reprezentant.

V Ipswichi působí třetí sezonu a život v Anglii si pochvaluje. "Přestěhovali jsme se v létě do Cambridge, což je hodina od Ipswiche a tři čtvrtě hodiny od Londýna. Cambridge nám s rodinou víc vyhovuje, co se týče životního stylu. Je to studentské a mladé město, můžete tam dělat spoustu věcí. Když máme volno, vyrážíme do Londýna," řekl Hladký, jehož příznivci Ipswiche v září a říjnu zvolili týmovým hráčem měsíce.