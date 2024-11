Fanoušci Teplic skvěle zareagovali na cenu vstupenek. Na Letnou se vydají v košili a kravatě

Fanoušci Teplic přijali nejprve fakt, že Sparta zdražila ceny lístků na zápas 16. kola Chance Ligy, s velkou nevolí. Mistr bude slavit 131 let od založení klubu, a tak navýšil ceny vstupenek, za nejlevnější z nich dají fandové šest stovek. V pondělí na vše zareagovali Tepličtí s vtipem a grácií. Povinná prý bude v jejich sektoru košile a kravata. "Je to tak, na té luxusní sparťanské akci nechceme dělat ostudu, a proto budeme mít přísný společenský dresscode. Navíc nejlépe oblečený účastník této párty, kterého vybere odborná porota, dostane věcný dar," napsali na síti X Tepličtí.

Fandům severočeského klubu se cena vstupenek nelíbila, ale nakonec na počin Sparty zareagovali s vtipem, který odprezentovali na sociálních sítích. Fanoušci budou totiž mít jako povinnost obléct si na sváteční utkání košili a kravatu.

Na situaci zareagoval také tiskový mluvčí teplického klubu, když se vyjádřil pro Teplický deník. "Mají ceník podle kategorií jasně nastavený od začátku sezony. Respektujeme, že si zvolili takovou cenovou politiku, i když pro naše fandy je ta cena opravdu vysoká," poznamenal Martin Kovařík. "S námi se jejich strategie nedá srovnávat, protože mají permanentně vyprodaný stadion, takže mají ohledně ceny vstupenek jiné možnosti," dodal.

Upozornil také na to, že když se do Teplic chystá Sparta, bývá přístup odlišný. "My Spartě, když hraje u nás, vycházíme vstříc, protože naši fandové bohužel sami Stínadla nevyprodají," uvedl tiskový mluvčí Sklářů.

Teplický klub na svém webu také zveřejnil ceny vstupenek na domácí duel se Slavií. Ty jsou k mání v předprodeji do čtvrtka 12. prosince do 23:59 za 250 korun, v den utkání na internetu i na pokladnách stadionu pak za 350 Kč. Děti do 150 centimetrů mají vstup zdarma, ale je potřeba pro ně mít buď volnou dětskou vstupenku z pokladny stadionu nebo vstupenku za 1 Kč z internetového předprodeje.