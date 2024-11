Až krize ukázala, že se Spartě nepodařilo nahradit Krejčího. Najde alternativu v Jablonci?

Jakub Martinec by se mohl stát posilou Sparty.

Současné čtvrté místo trápí mistrovskou Spartu a vedení Letenských řeší, kudy z krize ven. Některé chyby pojmenoval výkonný místopředseda představenstva František Čupr, když hovořil o tom, že se v létě po zisku mistrovského titulu měl více okysličit kádr. Spartě navíc hodně chybí lídr, jakým byl Ladislav Krejčí. Po jeho odchodu do Girony v kabině mistrů schází osobnost jeho kalibru, a tak se Letenští chtějí po "srdcaři a rváči" v jedné osobě podívat.

Krejčí po zisku druhého titulu odešel do španělské Girony, načež kapitánskou pásku převzal Filip Panák. Ten je ale typologicky jiným hráčem, minimálně, co se týče emocí. I Čupr uznal, že v tomhle je Krejčí při pohledu na současný kádr nenahraditelný. Když se přidá absence útočníka Jana Kuchty, jenž platil za dalšího "rváče" na hřišti a osobnost, která neváhá soupeře popíchnout a nedá soupeři ani centimetr půdy zadarmo, je na světě průšvih. Tedy, pokud se Spartě dařilo, nebyl vidět. Když ale Letenští zabředli do krize, ukázal se průšvih v plné nahotě.

Do role lídra se snažil pasovat Qazim Laci, jenže v očích expertů není tou pravou osobností. Třeba i kvůli tomu, že není jasným hráčem základní sestavy, což mu v očích některých spoluhráčů může ubírat na kreditu. A tak je jasné, že Sparta postrádá borce, který to týmu poví pěkně od plic, na hřišti jde příkladem a umí rozpumpovat i fanoušky.

Možná mohli mít ve Spartě už vyřešeno, když se v nedávné minulosti hovořilo o příchodu Lukáše Červa. Letenští byli jeho angažování blízko, ale nakonec vše padlo. Tehdejší kouč Brian Priske dal přednost příchodu Markuse Solbakkena, jenže norský záložník je zatím hodně nevýraznou tváří a nikdo by se nedivil, kdyby v zimě zamával Letné na rozloučenou. Vedení mistrovského klubu musí s odstupem času mrzet, že se nechalo přesvědčit, Červ totiž v dresu Viktorie Plzeň roste každým zápasem a je nedílnou součástí české reprezentace.

Je jasné, že kdyby o jeho služby projevila Sparta zájem v současnosti, musela by Plzni vysázet pořádný balík. Ale spíš by ho západočeský klub nechtěl uvolnit za žádnou cenu. Dobře ví, jaký poklad v jeho osobě Viktoria našla a Adolf Šádek jistě věří, že pokud hráče prodá, tak za pořádné miliony eur do prestižnější evropské ligy.

Alternativa v Jablonci?

A tak se Letenští musejí porozhlédnout jinde. V zákulisí se podle portálu inFotbal.cz skloňuje jméno Jakuba Martince. Ten herně roste v Jablonci, kde také nedávno prodloužil smlouvu. Za dravého rošťáka, který se nebojí vzít slovo, platí i kapitán reprezentační jednadvacítky Václav Sejk. Ten je kmenovým hráčem Sparty, i když v posledních měsících putuje po hostováních v rámci evropských klubů. Nyní hraje v Polsku, ale angažmá v Zaglebie Lubin nepatří mezi nejvydařenější, a tak se čeká, že by si hráče mohl český mistr stáhnout do kádru. Plánem stát se útočníkem číslo jedna v dresu Sparty se netají ani sám Sejk.

Jak vše nakonec skončí, to se ukáže až za pár měsíců, jisté ale je, že Sparta podobou osobnost, jakou byl Ladislav Krejčí, potřebuje jako sůl.