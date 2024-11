Livesport jedenáctka 14. kola: Tři premiéroví střelci, bezchybný Stejskal a na vrcholu Ewerton

Do nejlepší jedenáctky kola fotbalové ligy, které je sestavována na základě známek Livesportu, se tentokrát nedostal žádný hráč z klubů elitní trojky soutěže. Ani jeden z nich nevyhrál, a tak sestavě kraluje se třemi zástupci Jablonec, který dosáhl výsledkem 3:0 nad Teplicemi nejvyššího vítězství kola. Nejlepší známku dostal ostravský Ewerton (27), jenž dvěma penaltami obral Spartu o všechny tři body.

Nej 11 kola. Enetpulse / Livesport

Brankář

Jan Stejskal (Pardubice) 7.7

Pardubice poprvé v sezoně udržely čisté konto a Stejskal na tom měl zásadní podíl. Připsal si čtyři zákroky a chytil 0,75 gólu nad očekávání.

Obránci

Tomáš Petrášek (Hradec Králové) 8.0

Ve 32 letech zažil v nejvyšší soutěži střeleckou premiéru. V 79. minutě se míč od rohového praporku zakroutil přímo na jeho hlavu a dal zápasovému skóre finální podobu.

Ondřej Kukučka (Slovácko) 8.1

Svou první ligovou brankou v kariéře rozhodl o vítězství Slovácka nad Plzní. Nestřílí přitom často, tohle byl teprve jeho druhý pokus v sezoně a první přesný mezi tyče.

Jason Noslin (Pardubice) 7.9

Nizozemec podal velmi zodpovědný výkon a radoval se po dlouhé době z čistého konta. Naposledy ho se svým týmem udržel v červenci ještě jako hráč litevského Kauno Žalgiris.

Záložníci

Santiago Eneme (Liberec) 7.8

Nezkazil jedinou ze 13 přihrávek a pokusil se o čtyři driblinky. Ke kýženým třem bodům na hřišti posledních Budějovic však Liberci nepomohl.

Michal Trávník (Slovácko) 7.6

Byl to on, kdo poslal do vápna míč, který se po Kukučkově hlavičce zatřepetal v síti plzeňské branky. Pokusil se o tři driblinky a všechny byly úspěšné.

Milan Ristovski (Bohemians) 7.9

Ve velmi dietním utkání s Pardubicemi se prosadit nedokázal. Zaznamenal jednu střelu s hodnotou 0,01 xG a u očekávaných asistencí se zastavil na čísle 0,06.

Eduardo Nardini (Jablonec) 7.9

Brazilský záložník využil chvilku po začátku druhého dějství chyby gólmana Ludhy a navýšil už na konečných 3:0 pro Jablonec. V lize nastoupil v základní sestavě poprvé.

Matěj Polidar (Jablonec) 8.3

Nejdřív se podílel na otevření skóre zápasu, když asistoval u Chramostovy trefy. Následně se k němu odrazil míč po Beranově střele a Jablonec vedl už o dvě branky.

Útočníci

Jan Chramosta (Jablonec) 7.9

Krásným způsobem dal v 10. minutě svůj 96. ligový gól. Polidar ho našel ideálním míčem za obranu a Chramosta z druhého doteku přeloboval gólmana.

Statistiky utkání se Spartou. Livesport / ČTK / Roman Vondrouš

Ewerton (Ostrava) 8.6

Proměnil dva pokutové kopy a měl tak výrazný podíl na tom, že si Baník z Letné odvezl všechny tři body. Pokusil se také o šest driblinků s úspěšností 83 %.