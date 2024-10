V devíti zápasech udržel osmkrát čisté konto. Inkasoval jedinou branku. Těžko byste v Chance Lize hledali lepšího brankáře, než je Antonín Kinský (21). Nyní sebevědomý brankář podstoupí zátěžovou zkoušku jménem derby. "V krizových chvílích se toho o vás ukáže nejvíc," říká Rostislav Horáček (57), vyškovský trenér brankářů a muž, kterému se Kinský dostal do rukou ještě jako osmnáctiletý kluk z Prahy.

Až se dnes v Edenu postaví do branky proti Spartě, bude čtvrtým nejmladším brankářem, který zasáhl do derby v samostatné české lize. Antonín Kinský prožívá snové okamžiky kariéry. Stal se jedničkou Slavie, byl povolán do reprezentace a v 21 letech má odchytáno v dospělém fotbale přes 100 soutěžních zápasů.

"Všechno se mu sešlo a stále schází," přikyvuje hlavou Rostislav Horáček, muž, který má velký podíl na Kinského současném úspěchu. "Podle mě je Tonda (jinak mu během rozhovoru neřekne) momentálně nejlepším brankářem v Česku."

Potvrdí to i v derby?

"Jsem přesvědčený, že ano. Podle mě s ním takový zápas nic neudělá, protože vím, jak to má v hlavě nastavené. Někdo bývá nervózní, ale Tonda je opačný příklad. Vždycky se na těžké zápasy těšil jako malé dítě na zmrzlinu."

Poznal jste ho ve Vyškově, kam přišel v 18 letech na hostování. Jak na něj vzpomínáte?

"Tonda se stále ještě seznamoval s dospělým fotbalem, ale už po dvou třech trénincích jsme byli ohromeni. Shodli jsme se s tehdejším trenérem Honzou Trousilem, že v něm je něco výjimečného."

Antonín Kinský bude, v případě, že nastoupí, čtvrtým nejmladším brankářem v historii derby Profimedia / Livesport

Dokážete to pojmenovat?

"O brankářských schopnostech se asi nemusíme bavit, ale Tonda má výbornou hlavu. Má velké sebevědomí, ale ne, že by byl namachrovaný, on si maximálně věří. Těžko se mi hledá nějaké přirovnání. Řekl bych třeba Martinu Sáblíkovou. Je to vnitřní nastavení mysli, kdy o sobě nepochybujete a zdravě věříte ve své schopnosti. Kolikrát Tonda může udělat v zápase něco, čím by si značně ulehčil práci, ale raději zvolí riskantnější řešení, protože chce situaci za každou cenu vyřešit fotbalově. Navíc se to projevuje i v jiných věcech."

Narážíte na jeho nedávné vyjednávání o nové smlouvě, kdy si měl prosadit, že v ní bude zahrnuto i jeho vytížení?

"Když jednal se Slavií, narovinu řekl, že podepíše, jen když bude chytat. A jsme zpátky u toho. Existují lidé, kteří by byli vděčni a rádi, že vůbec jsou v klubu jako je Slavia, ale v tomhle je Tonda opravdu jiný. On chce být v brance a uvědomuje si, že je natolik dobrý, že to tak má být."

Tušil jste hned, že se brzy vypracuje do dnešní formy?

"Chlapi v hospodě se mi smáli,když jsem ho chválil a říkal, že mám ve druhé lize osmnáctiletého kluka, který bude jednou chytat za reprezentaci…Ale já jsem o tom byl fakt přesvědčený. Trénoval jsem Martina Vaniaka či Martina Lejsala a spoustu dalších kluků, kteří to dotáhli daleko, ale u Tondy jsem si opravdu okamžitě řekl, že je výjimečný."

Kolovaly o něm různé zvěsti. V minulosti se například říkalo, že je zajímavý jen díky hře nohama. To už ale svými výkony dávno shodil ze stolu, že?

"Předsudky kolem něj byly. Když šel k nám do Vyškova, měl jsem telefonáty s lidmi, kteří mě varovali, že to bude kluk z Prahy, který má vyšlapanou cestičku a že to s ním bude složité. Ale zavolal mi například Petr Kostelník (bývalý ligový brankář a trenér brankářů) a řekl mi, abych na tyto řeči nedal a vzal si ho do Vyškova, protože jsem přesně ten člověk, který na něj bude platit."

Preview zápasu Slavia – Sparta. Livesport

Takže přece jen tam nějaké pochybnosti byly?

"Sešel jsem se s jeho tátou a řekl mi, že se chce od těchto věcí oprostit, proto měl mladý Tonda jít do Vyškova, to je v podstatě vesnice, aby se tu otrkal a ukázal, že na to skutečně má."

Předpokládám, že se to povedlo?

"Přicházel k nám samozřejmě jako jednička, ale měl zranění, nestihl ani soustředění, ale shodli jsme se, že do toho rizika půjdeme, protože jsem ho na tréninku předtím několikrát viděl a všem jsem tvrdil, že jestli bude zdravý, bude to super."

Do Vyškova přišel mladý brankář z Prahy, nestihl přípravu, byl zraněný, přesto začal chytat… Dovedu si však představit, že i pro kabinu to nebylo lehké, ne?

"V prvních zápasech bylo znát, že Tonda potřebuje zesílit, ale chytal, tehdy jsme se zachraňovali a měl štěstí, že inkasované góly nerozhodovaly o výsledku. A i když dostal nějaký špatný gól, tak jsme s ním byli trpěliví. Jasně, že to občas dostal v kabině od starších kluků sežrat, proto jsem mu dělal takovou ochrannou ruku. Honza Trousil je navíc trenér, který je k hráčům maximálně upřímný. Co na srdci, to na jazyku. Často jsem musel obrušovat hrany. Nebylo to pro Tondu příjemné. Byl daleko od domova, často jsme se spolu v soukromí potkávali a bavili se o různých věcech, potřeboval občas trochu i obrazně řečeno pohladit. Zpětně jsem přesvědčený, že ho prostředí ve Vyškovu ohromně zocelilo."

Slavia na něj dohlížela?

"Hlídala si ho, protože jsme byli klubem, přes který si ho vychovávala. Měli jsme s nimi různé meetingy, jezdili se dívat na tréninky, ale nechávali nám ve všem volnou ruku. Cítil jsem z nich obrovský profesionalismus."

Přesto mu ale přivedla konkurenci v podobě Jindřicha Staňka. To musel být šok, ne?

"Také o Tondu kvůli tomu málem přišla. Jsem přesvědčený o tom, že pokud by se Staněk nezranil, Tonda by novou smlouvu nepodepsal. Klidně by šel chytat do Liberce."

Prý už byla na pozorce Sparta, která celou situaci monitorovala

"K tomu řeknu asi jen jediné a to sice, že máte dobré zdroje. (směje se) Ale Tonda byl opravdu připravený ze Slavie odejít. Především někam, kde bude chytat. Klidně do Liberce či jiného klubu."

Vážně?

"Říkal jsem mu: Neblbni, pořád jsi ve Slavii, bude to vypadat nabubřele, ale on měl své argumenty, které zněly logicky. Zkrátka chtěl chytat. Neřeší finance a podobné věci, ale chce být za každou cenu v brance. Dokonce si myslím že by šel radši za béčko, než si sednout na lavičku v lize. V tomhle je Tonda prostě svůj. Chce být jednička."

Bilance Antonína Kinského v aktuálním ročníku Chance Ligy. Profimedia / Livesport

Jak se to projevuje v praxi?

"Kolikrát jsem mu ve Vyškově říkal, ať si orazí, když ho něco bolelo. Že se nic nestane, když nebude chytat, ale okamžitě to vyloučil. Nikdy na to nepřistoupil. Snažil jsem se mu dát impuls, že nic nehrozí, když vynechá, ale vůbec to nebylo téma. Nebo když jsem za ním byl v létě na Slovácku…"

Jeho první ligový zápas v dresu Slavie?

“Jezdím se na něj dívat. Byl jsem se podívat i na jeho prvním utkání v za Pardubice, nebo třeba když dostal červenou s Jabloncem. Ale v Uherském Hradišti jsem na něj čekal po zápase, bavili jsme a ptal jsem se ho, jak se má, co fotbal. A říká mi: Tréňo, já už do brány nikoho nepustím! Tohle je přesně Tonda, kterého znám."

Zatím k tomu nedal sebemenší důvod. Má nejvíce nul v lize, jeden inkasovaný gól…

"Ve Slavii má před sebou výbornou obranu, to se musí nechat, ale zároveň je to pro něj složité v tom, že často bývá 40 minut bez zákroku a pak musí rychle vyřešit náročnou situaci. Přesně tohle míval Petr Čech v Chelsea. Měl před sebou silnou defenzivu, kterou vedl John Terry, ale pak se musel ukázat jedním dvěma zákroky. V tomhle je Tonda silný. Umí si soupeře načíst a vyřešit to. I já se přiznám, že čekám na zápas, kdy bude pod větším tlakem, abych viděl, jak reaguje. Třeba to bude už nyní v derby. Nejvíce se toho o vás ukáže v krizových situacích."

Pro Slavii je důležitý i z pohledu rozehrávky, kdy v tom patří k nejlepším brankářům v lize. Měl to v sobě vždycky?

"Mně se na něm líbí, že svým stylem hraje tak, že už rovnou zamezuje tomu, aby se dostal pod tlak. Rozehrává tak, aby to dávalo smysl a soupeř nešel okamžitě do brejku. Tím usnadňuje práci sobě, ale především tím pomáhá celému týmu. Navíc je mu jedno, jakou nohou zrovna kopne do míče. Ptal jsem se ho na tréninku, kterou preferuje, ale prý to neřeší. Zkrátka kope oběma stejně."

Prý ještě v žákách hrával v poli?

"Ano, ve věku, když už se kluci formují a hledají si pozici, tak běhal ještě po celém hřišti. Poté asi už převážil faktor, že táta byl dobrý brankář, děda ho k tomu vedl odmala… Tonda je chce překonat. Být lepší. Vždycky, když se řešil Antonín starší, tak Tonda řekl: Dobrý, táta měl dobrou kariéru, ale já chci být ještě lepší!"

Byl jste jeho trenér, takže určitě víte, kde jsou jeho slabiny. Prozradíte nějaké?

"Má problém v jedné věci. Občas se nedostane do zápasu, kdy má třeba 30 minut hluché místo, že vůbec nedostane balon. Jemu to vadí, protože miluje hrát, rozehrávat. On to potřebuje. A když se k němu míč dostane, občas má tendence sklouznout k tomu, že chce být vidět a vymýšlet zbytečně složité věci. Dovedu si představit, že třeba proti Ajaxu jej trenéři museli krotit, aby nebláznil s nějakou riskantnější rozehrávkou, protože by to mohlo smrdět průšvihem."