Pražská Dukla přilákala kýženou posilu do útoku, z Brna přivedla kanonýra Řezníčka

Trenér Petr Rada (65) si v úvodu nové sezony stěžoval, že je do Dukly těžké přilákat nové posily. Jednu zvučnou ale nyní tým z Julisky ulovil do ofenzivy. Jeho řady posílil fotbalista Jakub Řezníček (37), který naposledy působil v Chance Národní Lize v dresu Brna. Zkušeného forvarda dělí od elitního Klubu ligových kanonýrů pouhé dva přesné zásahy. S novým klubem podepsal roční smlouvu.

"Přestup se uskutečnil poměrně rychle, nahrávala tomu i situace obou klubů a jednání proběhlo hladce," uvedla posila týmu z Julisky. Pražané jsou v první lize se ziskem tří bodů na 14. místě, Brno je ve druhé lize se sedmi body sedmé.

Se Zbrojovkou se Řezníček rozloučil stylově. V sobotu jí jako střídající hráč zajistil gólem výhru 1:0 na hřišti Táborska. O týden později už by mohl nastoupit v dresu Dukly v Hradci Králové.

"Přivádíme hráče, který umí dávat góly. Věříme, že si to sedne s týmem a Jakub naváže na čísla alespoň se blížící jeho poslední ligové sezoně, ve které nastupoval," řekl člen představenstva Jan Staněk.

Řezníček byl ve Zbrojovce kapitánem, vytouženého návratu do nejvyšší soutěže se s ní ale nedočkal. Od léta měl příslib, že v případě zájmu bude uvolněn, v Brně chtějí sázet na mladší útočníky. Ostřílený forvard hrál za rodnou Příbram, Mladou Boleslav, s níž získal Český pohár, oblékal také dres Českých Budějovic, Sparty, Plzně, Olomouce a Teplic.

V české lize odehrál 336 utkání a zaznamenal 96 branek. Po jednom gólu si připsal ještě na Slovensku za Ružomberok a v Belgii za Lokeren, takže s bilancí 98 tref je nejbližším čekatelem vstupu do Klubu ligových kanonýrů, v němž se počítají pouze branky z nejvyšších soutěží.

"Motivace je to samozřejmě velká. Zbývají mi jen dva góly, ale rád bych jich dal co nejvíc a pomohl tak Dukle. Vstup do klubu není daleko. Sto branek teď ale pro mě není hlavním cílem. Chci s mužstvem hlavně vyhrávat, sbírat body a posouvat se tabulkou," ujistil Řezníček.

Poslední Řezníčkovy sezony. Livesport

"Chci pomoct Dukle, aby hrála v klidných vodách tabulky. Byl bych nerad, kdybychom se měli trápit na sestupových příčkách. Jsem tu od toho, abych střílel góly, kterými chci Dukle zajistit klidný průběh sezony. Doufám, že týmu pomůžu," dodal.

Jeho mladším bratrem je Martin Jedlička, brankář Plzně. Na sourozenecký souboj si ale musejí počkat, Dukla podlehla Viktorii hned ve svojí premiéře po návratu do nejvyšší soutěže.