Šéf akademie Slavie: Nový areál změní hodně, ale hráče jsme produkovali i v krizích

Pražská Slavia vede Chance Ligu o 8 bodů před druhou Plzní, největšímu rivalovi Spartě pak utekla už na 12 bodů. Velkým tématem v klubu ale není jen dění kolem A týmu, naděje fanoušků sešívaných se upínají na novou akademii, kterou chce bohatý majitel Pavel Tykač postavit na pražském Šeberově. Ředitel akademie Slavie Petr Hurych ví, že moderní jednotný areál pro kompletní mládež změní mnohé. "Odpadne spousta logistických problémů, zlepší se zázemí, posilovny, ubytování, strava," říká v rozhovoru pro podcast Livesport Daily, kde hovoří i o hrdosti z výkonů odchovanců v áčku i o nevyhnutelném srovnání s hlavním rivalem.

Rozhodnutí o vybudování tréninkového centra v Šeberově padlo na jaře letošního roku. Majitel Pavel Tykač dal podle informací serveru iSport zelenou na nejnákladnější variantu areálu ve stylu Salcburku. Rakouský klub ze skupiny celků vlastněných koncernem Red Bull je proslulý výchovou mládeže a svým perfektním zázemím. Slavii navíc nový domov mládeže vyřeší dosavadní problémy s logistikou.

"Areál v Šeberově změní hodně. Teď jsme roztroušení po Praze – všechny holčičí týmy jsou v Měcholupech, mají tam novou umělku a skvělé zázemí. Klučičí týmy jsou od U9 po U16 v Edenu. U17, U19 a B tým, ta 'profesionální' část, už trénuje na Xaverově," vyjmenovává ředitel akademie Petr Hurych v podcastu Livesport Daily. "Až budeme všichni na Šeberově, odpadne spousta logistických problémů, zlepší se zázemí, posilovny, ubytování, strava... V dobré fázi je teď pozemek a místo, všechno je skoro definitivně na papíře. Je dané rozhodnutí majitele a představenstva, že to uděláme, už to „jen“ postavit a doladit," říká, ovšem pro natěšené slávisty zatím dodává: "Datum po mně nechtějte."

Livesport Daily #392: Mám radost, že Spartu doháníme. Naše liga je pro mladé náročná, říká šéf akademie Slavie Livesport

I na poli mládeže panuje mezi pražskými "S" rivalita, akademie Sparty na Strahově je vyhlášená a Letenští s ní v očích mnohých soupeřům odskočili. Hurych ale rozdíl mezi letitými soupeři nevidí jako tak propastný.

"V určitém období byla Sparta lepší, ale je nutné říct, že má celou dobu klubovou stabilitu. My si prošli různými výkyvy, které samozřejmě ovlivňovaly i mládež. A i v krizích a horších letech jsme zvládli produkovat hráče. Marek Suchý, Tomáš Souček a tihle kluci nezažili devět hřišť a dali to," upozorňuje. "Zázemí nám hodně pomůže produkovat lepší fotbalisty, ale je to hlavně v systému, lidech a hráčích. Těší mě, že i když máme logistické limity, jsme schopní pracovat dobře a přilákat velké odborníky. Máme teď na všech pozicích super lidi, rozbalíme to už takhle, a až budeme na Šeberově všichni, tak už to nemá kam utéct," věří šéf sešívané mládeže.

Akademie není jen krabička na náklady

Hurych působí ve Slavii s tříletou přestávkou čtrnáct let, ať už na pozici skauta nebo šéfa akademie. Je jasné, že cítí ohromnou hrdost, když hráče, které pomáhal formovat od mladého věku, vidí nastupovat za A tým. "Teď když jsme na hřišti měli Matěje Juráska a při střídání ještě nastupovali Mikuláš Konečný, Dominik Pech a Filip Prebsl, tak jsme měli v jednu chvíli na trávníku čtyři odchovance. Byli jsme úplně dojatí, cítili jsme hrdost," vzpomíná na poslední ligové klání s Karvinou. "Je to jedno střídání, před některými kluky je ještě dlouhá cesta. Ale myslím si, že kluků, kteří se levelu velké slávy áčka budou přibližovat, přibyde."

Bylo by ale naivní si myslet, že klub velikosti jakéhokoli z pražských „S" budou saturovat jen produkty akademie. "Slavia je teď evropský klub. Zatím nejsme schopní dávat do áčka dva, tři, pět hráčů každý rok. Asi ani ve velkých evropských klubech tomu tak není, ale vím, že jsou kluby, které to zvládají líp," říká Hurych s tím, že na soupisce A týmu Slavie je teď pět odchovanců. Ajax Amsterdam, modla ve výchově a zapracování mladých talentů, jich má kolem osmi.

"Naše áčko udělalo za posledních sedm let ohromný skok a dostalo se tam, kde my jako akademie ještě nejsme. Ale i trenér Trpišovský říká, že mladí hráči, co s nimi trénují teď, jsou mnohem lepší než ti před čtyřmi pěti lety," ujišťuje Hurych.

A dodává, že i mládežníci, kteří to nedotáhnou až na soupisku Trpišovského týmu, mají pořád šanci dostat se do velkého fotbalu. "Za poslední čtyři roky jsme byli do profi fotbalu schopní dostat každého pátého hráče z daného ročníku. Dvacet až pětadvacet hráčů ročníků 2001 až 2004, kteří prošli dorostem Slavie, se dostalo do ligy. Stává se to i jedním ze zdrojů financování klubu, i tihle hráči mají nějakou hodnotu. Můžeme majiteli ukázat, že nejsme jen krabička na náklady," doplňuje Hurych.