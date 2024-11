Sparta hodlá v zimním okně posilovat. Strop daný nemáme, prozradil Čupr

Mistrovská Sparta je v posledních týdnech v krizi a fanoušci čekají, že se z ní letenský klub dostane třeba i za pomoci posil. Jaké má Sparta finanční možnosti a nebudou ji brzdit přísná pravidla finančního Fair play? O tom se rozpovídal František Čupr, výkonný místopředseda představenstva Letenských v podcastu pro Sparťanské Noviny.

Už aby se otevřelo zimní přestupové okno, těší se řada fanoušků Sparty. Jsou zvědaví, jak se mistrovský klub pustí do okysličování kádru a posily nakopnou letenský celek k posunu tabulkou a stíhací jízdě za vedoucí Slavií. Ostatně to, že se mělo podepsat více nových hráčů už během léta, označil s odstupem jako chybu právě Čupr. Dá se tedy čekat, že dojde k pohybu do klubu i ven. Jak je na to Sparta připravena?

"Z hlediska finančního fair play teď nejsme v nějakých problémech, protože ono se to finanční fair play ještě mění. Dříve to byla celková dosažená maximální průměrná ztráta za poslední tři roky. Dnes se to směřuje k podílu hráčských odměn na celkovém budgetu a tak dále," konstatoval Čupr.

A jakou sumu tedy mají Letenští připravenou na posílení kádru? "Za dobu, co jsem ve Spartě, jsme si nikdy nedali finanční limit na přestupy. Že by to bylo třeba pět milionů eur," konstatoval funkcionář Letenských pro Sparťanské Noviny.

Tomáš Rosický sice mluvil o určitých finančních limitech, ale v tomto případě nejde o celkovou sumu určenou na posily. Tady jde spíše o to, kolik je Sparta ochotná utratit za jednoho hráče z dané ligy. "Takže se může stát, že třeba koupí tři hráče po třech milionech eur?" ptal se moderátor pořadu. "Zjednodušeně řečeno ano," odpověděl Čupr.