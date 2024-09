Trpišovský vylepšil trenérský rekord v počtu získaných bodů. Moc si toho vážím, uvedl

Kouč Slavie Jindřich Trpišovský (48) vylepšil trenérský rekord v počtu získaných bodů v historii samostatné fotbalové ligy. Vítězstvím ve vršovickém derby na hřišti Bohemians 1905 (4:0) odskočil Petru Radovi z Dukly. Trpišovský drží rekord ještě v pěti dalších kategoriích, jež oficiální web soutěže eviduje.

Zatímco Dukla doma v 10. kole podlehla Liberci, lídr tabulky potvrdil své postavení hladkou výhrou u Botiče. Trpišovský v lize získal 674 bodů, druhý Rada 671. Třetí Pavel Vrba (655) je nyní bez angažmá.

Kouč Slavie v minulé sezoně koncem dubna vylepšil také maximum v počtu ligových výher. "Trenérského rekordu české ligy si hrozně moc vážím. Přijde mi to až neuvěřitelné, mým snem bylo původně zažít aspoň jeden ligový zápas, ať už dopadne jakkoliv. Tehdy by mě ani nenapadlo, mezi jaká jména se dostanu. Vydělával jsem si nejen jako barman a byl šťastný, že se fotbalem vůbec můžu živit," řekl Trpišovský po vítězství 2:1 v utkání 30. kola v Hradci Králové.

Od té doby osmačtyřicetiletý rodák z Prahy rekord vylepšil na 204 vítězství, za ním figurují Vrba (191) a Rada (183).

Také v kategorii vstřelených gólů platí stejné pořadí – Trpišovský 636, Vrba 630, Rada 584.

Trpišovský rovněž dosáhl nejrychleji počtu 100 vítězství, stihl je za 165 zápasů. Za ním jsou Vrba (167) a Vítězslav Lavička (171), nyní šéf strahovské akademie Sparty.

Kouč Slavie také navyšuje nejvíce vítězství v jednom týmu (168), za ním jsou opět Vrba (148) a Rada (103).

O rekord v počtu mistrovských titulů se Trpišovský dělí s Vrbou a Jozefem Chovancem (bez angažmá), všichni ovládli ligu třikrát.

Bilance Jindřicha Trpišovského v nejvyšší české lize. Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia / Livesport

Trpišovský v nejvyšší soutěži vedl také Liberec a celkem v soutěži odkoučoval 308 utkání. V tomto směru je rekordmanem Rada (451) před Petrem Uličným (413) a Pavlem Tobiášem (406).

Na statistiku specializovaný server csfotbal.cz trenérovi Dukly počítá i dvě utkání, v nichž neseděl na lavičce Jablonce kvůli trestu. V celkovém pořadí i s československou ligou je Rada třetí za Jiřím Rubášem (536 zápasů) a Jaroslavem Vejvodou (456).

"Zbývá mi pár zápasů na Jaroslava Vejvodu, mého prvního trenéra, který mě v Dukle uvedl do velkého fotbalu. Nechci se s ním rovnat, dokázal toho mnohem víc než já. Alespoň počtem zápasů bych se však na něj dotáhnout chtěl. Byla by to pro mě čest, stejně jako už jen to, že jsem v tomto přehledu ve spolčenosti dalších velkých trenérů jako Tomáše Pospíchala, Petra Uličného, Antona Malatinského a dalších," řekl Rada nedávno ČTK.