Chceme druhou ligu hrát dlouhodobě, říká trenér rezervy Baníku Dvorník. Vyhlíží posily z áčka

Ani extrémní cesta s mladými hráči, ani sázka na odložené borce z A-týmu. Trenér druholigové rezervy Baníku Josef Dvorník (46) popsal, jakou vizi má ostravské béčko a jaké jsou jeho osobní ambice.

Rezerva Baníku je v Chance Národní Lize nováčkem. Do druhé nejvyšší soutěže postoupila po výborném ročníku v MSFL, kdy ostravský celek na Bazalech válel. Celkem si připsal 24 výher a byl jen třikrát poražen.

Po posunu o patro výš ale už poznává, že druhá liga je zrádná. Po dobrém vstupu, kdy ze zápasů se Spartou a Táborskem uhráli svěřenci Josefa Dvorníka čtyři body, mají z posledních pěti zápasů na kontě jen tři.

Aktuální tabulka ChNL Livesport

"Já mám ambice, chci hrát co nejvýš, určitě se nemíním plácat dole, zvlášť, když v kádru je reálná síla na střed tabulky," pronesl Dvorník v rozhovoru pro Deník. "Nelze donekonečna říkat, že chceme jen obehrávat mladé hráče. My chceme druhou ligu hrát dlouhodobě, to jsme si jasně řekli s vedením a pro toto musíme udělat maximum," řekl jasně.

Pomoc z A-týmu

Ten v interview také prozradil, že klub stále pracuje na příchodu dalších hráčů, aby byla ostravská rezerva konkurenceschopnější. Posilování z ligového kádru Pavla Hapala je zatím složité. "Není to jednoduché, i když situace je jiná tím, že už áčko není v Evropě. Možná to bude z pohledu B-týmu lepší," pokračoval Dvorník.

Zároveň si posteskl, že soupeři tlačí na to, aby se rezervě neodkládaly zápasy kvůli zápasům áčka. Rezerva tak musí být odkázana na vlastní hráče.

I tak ale Dvorník vyhlíží hráče, kteří spadají pod Hapala. "Zanedlouho by nám mohl pomoct třeba David Lischka." A to samé platí o dánské posile Alexanderu Munksgaardovi. "Co vím, tak až se uzdraví, měl by naskočit do procesu áčka s tím, že ze začátku by měl mít vytížení u nás," uzavřel.