Už není kam uhnout, v Drnovicích končíme, zní z Vyškova. Obec nepovolila rekonstrukci stadionu

Profesionální fotbal ve Vyškově nejspíš v létě skončí, s čímž je spojen i přesun klubu do jiného města. Důvodem je fakt, že obec Drnovice nedovolila klubu z nedalekého Vyškova zrekonstruovat stadion, a generální manažer Vyškova Zbyněk Zbořil proto serveru Sport.cz řekl, že se klub v létě přesune mimo region.

Třetí tým tabulky Chance Národní Ligy tak po čtyřech letech v profesionálním fotbale na konci sezony ve Vyškově skončí. "Rozseklo se to a v Drnovicích a v regionu končíme. Už není kam uhnout, naše jednání s obcí se nijak neposunula. Nic jiného nám nezbude. Rozhodnutí zastupitelstva bylo jednoznačně zamítavé. Necítím žádnou šanci na to, že by se tu pokračovalo," řekl serveru Zbořil.

Majitelé klubu z americké agentury Blue Crow Sports přitom chtěli rekonstrukci zaplatit, ale už na jaře se dozvěděli, že si zastupitelstvo Drnovic rekonstrukci stadionu nepřeje.

Obec není připravená na první ligu

"Jednak od zástupců klubu nezazněly konkrétní podmínky a jejich návrh nebyl připravený. Obec taky není nachystána na zátěž na první ligu, o kterou klub usiluje. Třeba dopravní situace se od devadesátých let taky hodně změnila," nechala se slyšet starostka Drnovic Zuzana Hermanová.

"Navíc my jsme Drnovice a je to vyškovský klub. Udělali jsme pro něj hodně, ale opravdu by někdy v budoucnu byla první liga na naši obec až moc," dodala starostka.

Tomu však Zbořil nerozumí. "Za mě rozhodnutí obce nechápu. Že se hrálo tam, kde jsem vyrůstal, pro mě byla motivace, proč jsem do toho projektu šel a proč mě ta nabídka oslovila. Na to, v jakých podmínkách pracujeme, tak se tady povedlo něco neskutečného," uvedl Zbořil.

Klub, který do Česka přivedl několik hráčů z Afriky, jež poté prodal nejlepším prvoligovým klubům, nyní směřuje podle Zbořila mimo Jihomoravský kraj.

"Majitelé chtějí působit v našem fotbale. Projevili zájem o odkoupení některých klubů v lize, ale nějak se to nevyvíjí, ve Vyškově to také dál nebude, zvolí jiný směr. Jaká soutěž se tu bude hrát, a jestli to bude třeba třetí nebo čtvrtá liga, závisí také na tom, jaké se povede sehnat partnery," přiznal Zbořil.

Vyškov se drží na třetím místě. Livesport

"V následujících dnech budeme mít sezení s majiteli, kde si stanovíme ambice pro jarní část sezony. Jestli se pokusíme o postup do první ligy, nebo se spíš zaměříme na rozvoj hráčů. Podle toho taky dojde k posílení kádru. Možná se naše ambice a cíle, se kterými jsme do toho šli, neslučují s realitou tady na Vyškovsku a možná je to všechno přirozený vývoj," dodal.

Klub i nadále podniká všechny kroky k tomu, aby se sezona ve Vyškově dohrála. Zbořil například uvedl, že hráči zamíří v zimě na soustředění do chorvatské Poreče.