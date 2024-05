Majitelé Vyškova mají velký zájem o Sigmu. Není to žádné o nás bez nás, říká předseda správní rady

V průběhu minulého týdne Sigma oznámila, že začala jednat o vstupu nového akcionáře do klubu. Zájemcem o podíl v tradičním moravském celku z Androva stadionu je společnost BCSG, která v současnosti vlastní druholigový Vyškov. Jaký vliv by měl příchod americké společnosti na Hanou právě na druhý celek tabulky F:NL? Předseda správní rady vyškovského klubu Martin Chalupecký prozradil, že se rozhodně nepočítá s odsunem na druhou kolej.

Celá situace je stále čerstvá a trochu nepřehledná. Chalupecký proto na dotazy ohledně budoucnosti vyškovského klubu odpovídal opatrně. Jednoznačně však smetl ze stolu spekulace, že by vstup BCSG do Sigmy ohrožoval budoucnost fotbalu ve Vyškově. "Majitelé s námi všechno koordinují. Jsem dokonce členem vyjednávacího týmu. Není to žádné o nás bez nás," prozradil.

Americká společnost by v případě zisku většinového podílu v Sigmě musela řešit problémy v majetkových strukturách. Vyškov se netají postupovými ambicemi, ale pravidla nedovolují, aby v jedné soutěži hrály dva kluby jednoho majitele. Celá situace je o to zamotanější, že ve druhé lize působí olomoucké béčko. Stejný problém by tak nastal i v případě, že by jihomoravský tým sezonu postupem nezavršil.

"Jsme si toho problému vědomí a máme připravený scénář, na základě kterého bychom v tomto případě postupovali, abychom neohrozili chod B-týmu Sigmy ani Vyškova. Ten ale zatím nechci přibližovat, protože by to v současné chvíli bylo netaktní," uvedl Chalupecký.

Vyškovský funkcionář zároveň dodal, že investor má projekt dopodrobna promyšlený. S finálním rozhodnutím se však musí počkat několik týdnů, protože situaci zatím komplikuje několik proměnných.

"Nevíme jestli se vstup do Sigmy dokáže dotáhnout do konce, protože současní vlastníci nemusí akceptovat nabídku na odkup klubu. Zároveň zatím nevíme, jakou bude hrát Vyškov soutěž a navíc řešíme výzvu se stadionem," řekl úspěšný podnikatel, který ve vyškovském fotbalovém klubu působí od roku 2017.

Právě domácí hřiště je aktuálně nejpalčivějším problémem vedení jihomoravského celku. Drnovické zastupitelstvo v březnu odmítlo nabídku Vyškova na rekonstrukci stadionu pro potřeby první ligy a od června udělalo z druhého týmu F:NL bezdomovce.

"Počítali jsme s tím, že v Drnovicích budeme moct zůstat, protože jsme splnili všechny požadavky obce, které s tím byly spojené. Musím přiznat, že mě to negativní rozhodnutí zastupitelstva velmi překvapilo. Teď musíme vymyslet nějakou jinou variantu, která nám umožní v regionu zůstat," líčil v březnovém rozhovoru generální manažer klubu Zbyněk Zbořil.

I když zatím není jisté kde, je jasné, že vyškovský projekt nadále bude čeřit vody českého fotbalu. A pokud by majitelé dokončili plánovaný vstup do Sigmy, vznikl by na Moravě velice zajímavý pakt.

"Strategie s vyškovským klubem by měla být odlišná od strategie v Olomouci, všechno by ale bylo nastavené tak, aby to celé fungovalo dohromady. Záleží však na tom, jakou soutěž Vyškov bude hrát," řekl na závěr k případnému propojení obou klubů Chalupecký. Vyškovu aktuálně patří druhá příčka zaručující baráž o nejvyšší českou soutěž. Na první Duklu a přímý postup však Jihomoravané pět kol před koncem ztrácí jediný bod.