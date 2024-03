Vyškov řeší komplikace se stadionem. Ve hře je i přesun klubu, přiznává generální manažer Zbořil

Vedení vyškovského fotbalového klubu musí řešit nečekaný problém. Obec Drnovice na středečním zasedání zastupitelstva neposvětila plánovanou rekonstrukci stadionu pro potřeby první ligy a z vyškovských fotbalistů udělala od příští sezony bezdomovce. V jak komplikované situaci se vedení druholigového celku ocitlo, popisuje v rozhovoru pro eFotbal.cz generální manažer Zbyněk Zbořil.

Právě Zbořil byl ještě v závěru minulého týdne přesvědčený, že spojení Vyškov - Drnovice vydrží. "Věříme, že naši budoucnost spojíme s Drnovicemi. Jak tu druholigovou, tak případně i prvoligovou," prohlásil pro klubový web. Nyní je však situace úplně jiná.

Co pro vás rozhodnutí drnovického zastupitelstva znamená?

"Je to pro nás obrovská komplikace. Počítali jsme s tím, že v Drnovicích budeme moct zůstat, protože jsme splnili všechny požadavky obce, které s tím byly spojené. Musím přiznat, že mě to velmi překvapilo. Teď musíme vymyslet nějakou jinou variantu, která nám umožní v regionu zůstat."

Na čem ta dohoda s obcí ztroskotala?

"Když to řeknu ostře, tak to celé skončilo na nechuti se dohodnout. Nešlo o žádný závazek obci, o žádný risk. Z celého jednání bylo cítit, že z prvoligového fotbalu mají v Drnovicích strach."

A není ten strach v obci, kde žije necelých 2500 obyvatel, opodstatněný?

"Nevím, ale těžko se proti tomu argumentuje. Jako klub jsme se snažili, aby to byla pro Drnovice co nejmenší zátěž. Po dohodě s obcí jsme dokonce začali pracovat, na nějakém plánu parkování, které bylo velkým strašákem. I proto nás zaskočilo, že zastupitelstvo rozhodlo tak, jak rozhodlo."

Aktuální situace v tabulce FNL. (30.3.) Livesport

Jestli to dobře chápu, tak s druhou ligou ale zastupitelé problém nemají. Je to tak?

"S tímhle úzce souvisí fakt, že zatím stále nevíme, jestli dostaneme výjimku na to, abychom mohli v Drnovicích druhou ligu hrát. Stadion totiž nemá osvětlení, které podle podmínek mít musí. My jsme byli ochotni tu opravu provést, ale po posledním rozhodnutí obce nevím, jestli se na ni dokážeme domluvit. Obec jako vlastník totiž musí schválit každou úpravu."

Zdá se to jako bezvýchodná situace.

"Vypadá to tak. Chceme zůstat v regionu, ale bez spolupráce se samosprávou města Vyškov a obce Drnovice nedokážeme fungovat. Fotbal bez zájmu obce, kde hrajete, prostě dělat nejde. Jestli se nám nedostane nějaké podpory, která by nám pomohla náš projekt realizovat, tak je to opravdu situace, ze které se těžko hledá východisko."

Je na stole varianta, že byste z Vyškova odešli?

"Může se stát, že nám nic jiného nezbyde. V tomto ale nezáleží na nás. Nejde o to, co bychom chtěli, ale o to, co nám bude umožněno. Zatím je ale všechno čerstvé, těžko predikovat, co bude dál."

Máte už vytipované nějaké varianty případného přesunu.

"Tak daleko vůbec nejsme. Jak jsem říkal, všechno je čerstvé, takže to zatím nebylo téma. Musíme celou situaci prodiskutovat s majiteli a uvidíme, jaká bude reakce."

Je cítit, že vás celá situace velmi mrzí.

"Ano, hlavně kvůli stadionu. Zastupitelé měli možnost nám nad ním přenechat správu, mohl se zrekonstruovat pro potřeby druhé ligy a nějakým způsobem posunout. Teď to vypadá, že od léta celá údržba zase spadne na obec."

Vyškovu vstup do jarní části nevyšel. Livesport

Může nejistá budoucnost ovlivnit i výkony hráčů na hřišti? Už úvod jara se příliš nepovedl, ze tří zápasů jste získali jediný bod.

"Hráči to určitě vnímají, ale jak na to zareagují si netroufám odhadovat. Klidně se může stát, že to z nich trochu sejme tlak, se kterým se v úvodu jara po skvělém podzimu asi úplně nevypořádali."

V zimě jste přišli o několik opor v čele s Cheickem Souarém a Idjessi Metsokem, kteří zamířili do Plzně.

"Nechtěli jsme, aby ten zásah do mužstva byl tak velký, ale změnil se majitel a dopadlo to takhle. Myslím si však, že současný kádr má kvalitu na to, aby se o postup popral. Teď jsme přišli o náskok a spadli jsme za Duklu, ale ve fotbale prostě nemůžete být na vlně po celý rok. Uvidíme, jak se s tímhle slabším obdobím dokážeme vypořádat my."

Zůstává pro vás vzhledem k problémům se stadionem postup hlavním cílem, nebo je teď důležitější stabilizovat situaci v klubu?

"Nadále platí, že chceme uspět. Vnímám, že jsme začali stavět klub od střechy a teď nás to trochu dobíhá, ale sportovní ambice přetrvávají. Hrajeme dál tak, abychom tu soutěž vyhráli."