Liga mistrů očima analytika: PSG se bez Messiho posunulo. Tuchel je ideální kouč pro play off

Napíše Real Madrid další velký příběh, nebo jeho šance na zisk 15. titulu v Lize mistrů utne Bayern pod diktaturou Thomase Tuchela (50)? A jaké šance má Borussia Dortmund proti obrozenému PSG bez Lionela Messiho (36)? Semifinále Champions League v rozhovoru pro Livesport Zprávy rozebral datový analytik a konzultant společnosti StatsBomb Marek Kabát. "Překvapilo mě, jak moc úspěšný byl pragmatický přístup Realu a Bayernu," říká slovenský analytik.

Jak vás aktuální play off Ligy mistrů baví?

"Asi jako každý rok. Stojí proti sobě špičkové týmy, evropská kvalita. Nejsou mezi nimi takové rozdíly. Čtvrtfinálové zápasy byly pro diváky velice atraktivní. Zaujalo mě, že ve více případech zvítězil pragmatický přístup. A teď nemám na mysli pouze Real Madrid, ale například i Bayern Mnichov. Na jedné straně byla guardiolovská škola, kde byl fokus na herní projev a kontrolu, zatímco na druhé flexibilnější přístup Ancelottiho či Tuchela. Druhá varianta je daleko vhodnější na pohárové zápasy a vyplatilo se jim to."

Proč se podle vás z osmifinále nedostal dál ani jeden ze tří italských týmů?

"Neřekl bych, že nejsou konkurenceschopné, ale například Inter mě vyloženě překvapil, že se nedostal dál. Je to hodně nedoceněný tým, v aktuální sezoně Serii A dominují, věřil jsem, že uspejí i v Lize mistrů, ale opět se ukázalo, že v play off hraje velkou roli různé vlivy."

Předpokládám, že nejzáživnější duel pro vás byl mezi Realem Madrid a Manchesterem City. Souhlasíte?

"Pro mě to bylo předčasné finále. První zápas byl oslavou fotbalu, druhý už ovlivnil pragmatický přístup Realu."

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Postoupil Real díky štěstí a mělo naopak City velkou smůlu?

"Řešit jejich dva zápasy z pohledu dat je nešťastné, protože vždycky by mělo jít o větší vzorek. Nicméně je zřejmé, že Manchester měl převahu a zasloužil si postup. Ale v rámci jednoho zápasu je míra náhody fakt velká. Real potřeboval velké množství štěstí, ale na druhou stranu se mu dařilo uspět proti City i s nízkým blokem. Během sezony se objevily názory, že Real má problémy s obranou, ale v tomto utkání ukázali, že dokáží ubránit top ofenzivu, možná jednu z nejlepších na světě."

Zkuste to přeci jen více popsat z pohledu analytika

"Viděli jsme dva odlišné zápasy. Je extrémně zajímavé sledovat, jak je Real flexibilní a do jaké míry jeho hráči dokáží variovat svůj herní styl a dokáží se přizpůsobit taktice. Ancelotti je v tom dlouhodobě jeden z nejlepších trenérů, který umí maximalizovat svoje silné stránky, využít slabin soupeře a přizpůsobit se stylu soupeře. Takže můžeme Real vidět hrát maximálně ofenzivně, kontrolovat zápas, ale nedělá jim problém jít do nízkého bloku proti City a bránit."

Průměrná pozice Realu Madrid ze druhého čtvrtfinále. Opta by Stats Perform / Profimedia

Přitom to vůbec není tým stavěný na takovou hru. Čím si to vysvětlujete?

"Je to síla týmu a trenéra, že dokáží hrát různými způsoby. V tomto byl Ancelotti vždycky silný. Umí si vyhodnotit svoje možnosti. Vidíme to i na zařazení Judea Bellinghama do sestavy – našli mu ideální pozici, upravili kvůli tomu rozestavení."

Hvězdou zápasu byl brankář Andrij Lunin. Co o něm říkají data?

"V lize má velmi kvalitní čísla. Když ho porovnáme s Kepou, tak je výrazně lepší v shotstoppingu i centrovaných balonech. V Lize mistrů má trochu horší čísla, ale to je menší vzorek, který to zkresluje. Nicméně data potvrzují, že se jedná o velmi luxusní dvojku a je to plnohodnotný záskok za zraněného Thibauta Courtoise. Slabinu vidím možná ve hře nohama. Nejsem si úplně jistý, že je to brankář, který umí perfektně rozehrávat a pasuje do týmu, který chce držet balon, kombinovat od brankáře. Tam přece jen mám otazníky."

Jaké bude semifinále Real vs Bayern?

"Real bude aktivnějším týmem v obou zápasech. Bude to výrazně odlišné od Manchesteru City. Tuchel je více pragmatičtější a defenzivnější trenér než Ancelotti. Arsenal vyřadil paradoxně tím, co mu je vyčítané po celou sezonu, tedy méně atraktivnějším fotbalem a větším fokusem na obranu."

Ale vyplatilo se.

"Ano, Arsenal se vůbec nedokázal prosadit. Za oba zápasy nasbíral xG 1,4, což je velmi málo. Tuchel je navzdory silné kritice ideálním koučem do pohárových zápasů. Z tohoto hlediska bude Real čekat úplně jiný soupeř."

Kudy vede cesta k úspěchu pro oba týmy?

"Pokud bude Real hrát více útočně a ve vyšším postavením, Bayern může hrozit z ofenzivních tranzic. V případě Bayernu si myslím, že je otázka, jak si s Realem poradí, protože v mých očích je kvalitativně horší a to i na individuální úrovni. Budou si muset pomoct taktikou a týmovým výkonem. Na druhou stranu nechci shazovat Bayern, protože jeho bodový průměr v Bundeslize by stačil na titul v každé z posledních pěti sezon. Doplatil na to, že Leverkusen měl pod Xabim Alonsem výjimečnou sezonu, která se bude těžko opakovat."

Statistiky odvetného zápasu Bayern – Arsenal. Opta by Stats Perform

V druhém semifinále se proti sobě postaví Paris Saint-Germain a Borussia Dortmund. Co od tohoto duelu očekáváte?

"Paříž je jasný favorit. Dortmund zatím v Lize mistrů nemusel vyřadit žádný top tým. Sice postoupili z těžké skupiny, ale v obou zápasech s PSG byli horší. V play off měli PSV Eindhoven a Atlético, kteří podle mě nepatří k absolutní špičce. V Bundeslize mají velké problémy s obranou. Mají nejhorší inkasované xG za poslední roky. Pro Paříž je klíčem k úspěchu kontrolovat zápas a nepouštět se s Borussií do přestřelky, jako to udělalo Atlético. Pokud to zvládnou, tak individuální kvalita Paříže je na takové úrovni, aby oba zápasy zvládli a postoupili do finále."

Jak vypadá současné PSG bez Lionela Messiho a Neymara?

"Dost jinak. Paříž změnila herní projev. Je to více do současného moderního fotbalu, jsou více přímočaří. Mají schopnost jít rychle do přechodu, nespoléhají jen na postupný útok. Největší rozdíl je v defenzivě. Je znát posun k agresivnějšímu přístupu v rámci tlaku na soupeře a výšky postavení obrany, což s Messim a Neymarem nebylo možné. Byť jsou oba geniální fotbalisté, tak při hře bez balonu tým výrazně limitovali."

Průměrná pozice hráčů PSG v odvetě s Barcelonou. Opta by Stats Perform / Profimedia

Trenér Luis Enrique týmu sedí?

"Je tam vidět nesporný rozdíl v herním projevu, ale ono to bylo nevyhnutelné, protože Messi s Neymarem odešli a v létě odchází i Kylian Mbappé. A najednou to vypadá, že by v Paříži konečně mohli budovat tým s dlouhodobou strategií, která je zaměřena na správné hráčské profily, šířku kádru a ne jen na věhlas jednotlivých hráčů."

Jinými slovy to po letech začíná dávat smysl?

"Jednoznačně. Mají velmi kvalitní kádr, který je navíc dostatečně široký. Nahradit Mbappého bude těžké, spíš nemožné, a PSG se určitě bude snažit za něj někoho přivést, ale i tak jsou v tom týmu velmi zajímavá jména s velkým potenciálem."

Která to jsou?

"Velmi povedený příchod byl Ousmane Dembélé, který je klíčový z hlediska velmi herních činností a je velmi dominantní ve finální třetině. Zajímavý je Barcola. Na lavičce jsou Kolo Muani či Goncalo Ramos. Oba silní hráči v ofenzivě. V záloze vyčnívá Vitinha, který má výbornou sezonu Pak je tam teprve osmnáctiletý Zaïre-Emery, který je extrémní talent."

Kdo se podle vás střetne ve finále na stadionu ve Wembley? A co by mezi nimi ve finále rozhodovalo?

"Moji favorité jsou Real a PSG. O Paříži už jsem mluvil a v případě Realu jde o to, že jestli nás historie něco naučila, tak že je velmi hloupé nefavorizovat Real v Lize mistrů. Pro Paříž by bylo největší výzvou vyrovnat se zkušenostem, které kádr Realu má. Byť se jeho tým postupem času mění a přichází jiní hráči, tak klíčová osa v čele s Kroosem a Modričem v týmu stále je. Navíc Ancelotti prokazuje, že i s jinými hráči umí v Lize mistrů dosáhnout úspěchu. PSG by muselo najít taktiku, jak maximalizovat přednosti svých ofenzivních hráčů ve finální třetině. O Mbappém se nemusíme bavit, ale jde o ty ostatní hráče."