Endrick bude významným jménem světového fotbalu, předpovídá trenér Brazílie Dorival

Trenér Brazílie Dorival Júnior (61) prohlásil, že sobotní vítězství 1:0 nad Anglií ve Wembley v jeho premiérovém zápase ve funkci představuje pouze první krok ke zvrácení poklesu formy pětinásobných mistrů světa. Brazílie je v jihoamerické kvalifikační skupině na světový šampionát 2026 šestá po výsledkové krizi, která stála místo Fernanda Dinize (49).

"Je to určitě výjimečný okamžik," řekl Dorival novinářům. "Jen v několika málo případech se stalo, že by Brazílie vyhrála v Anglii, což o nás musí něco vypovídat. Nesmíme však usnout na vavřínech. Je to teprve začátek naší práce," dodal kouč Kanárků.

Bývalý trenér Sao Paula, který nahradil Dinize, se musel potýkat s řadou zranění klíčových hráčů a proti Anglii vyrukoval se základní jedenáctkou, do níž se dostalo rovnou pět debutantů.

"Těmto chlapcům hodně věřím," řekl. "Od tohoto týmu si slibuji ještě mnohem víc, ale myslím, že to ukazuje, čeho jsme schopni do budoucna," doplnil.

Vítězství Brazílii zajistil v 80. minutě talentovaný budoucí hráč Realu Madrid Endrick, který se stal ve věku 17 let a 246 dní nejmladším hráčem, jenž skóroval v seniorském mezinárodním zápase ve Wembley.

"Pokud si udrží přístup, který předváděl doposud, bude velmi významným jménem brazilského i světového fotbalu," odpověděl Dorival na otázku ohledně zázračného teenagera, který v červenci přestoupí z Palmeiras do Realu Madrid.

Manažer Brazílie uvedl, že se rozhodl poslat Endricka do hry místo zkušenějšího Richarlisona, protože ofenzivní hráč Tottenhamu Hotspur se stále zotavuje z formy po zranění. Další zkouška čeká Dorivalův tým v úterý, kdy se Brazílie utká v Madridu se Španělskem.