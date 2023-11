Zapomeňte na Stramaccioniho. Italský kouč v Česku sbírá postupy, už je v divizi

Italský trenér v divizi? Rarita. Nováček divize C, pražské Spoje, se může pochlubit tím, že má na lavičce právě experta z Apeninského poloostrova. A nejen to. Fabio Leggeri (55) je i majitelem klubu, který se z nejnižších pražských soutěží dostal až do čtvrté nejvyšší soutěže. "V Česku jsem sedmadvacet let, jsem poloviční Čech," směje se chlapík, který se narodil kousek od Říma a do ciziny vyrazil za podnikáním. S 12 postupy ale na tuzemské scéně výrazně překonal svého krajana Andreu Stramaccioniho, jenž se před lety neprosadil ve Spartě.

Fotbal mají Italové v krvi, milují ho nadevšechno. Leggeri to dotáhl jako hráč do čtvrté ligy, což byl jeho strop. Na zeleném pažitu nějaké peníze vydělal, ale raději vsadil na podnikání. "V Itálii jsou i na úrovni čtvrté ligy slušné podmínky. Můžete brát kolem třiceti tisíc a k tomu prémie. V Česku je to jiné, to se nedá srovnávat," netají.

Na rozdíl od nátury jeho rodné země preferuje útočný styl. Žádné catenaccio, tedy hru ze zajištěné obrany, od Leggeriho týmů nečekejte. "Miluji ofenzivní fotbal, chci ať padají góly. V tomhle nejsem typický Ital," usměje se trenér a majitel klubu v jedné osobě. Tvrdí, že v Česku je život klidnější. V tom si rád přivykl, ani na divoká gesta, když se jeho týmu nedaří, často nedochází. "Taky umím vyskočit, ale musím vědět, že to má smysl," tvrdí s tím, že naopak nepodlehl kouzlu české kuchyně. "Co se týče jídla, tak jsem zůstal Italem," prohlašuje podnikatel, který má firmu s italskými potravinami.

Když se ale rozhodl vyrazit za hranice, myslel, že jeho kariéra je u konce. V Čechách se mu zalíbilo. "Určitě jsem nepřijel kvůli fotbalu," dušuje se. Jenže pak jeho známý z Vykáně, s nímž spolupracoval, začal vyzvídat, zda hraje fotbal. Nakonec se Leggeri nechal přesvědčit. "Už se mi ale nechtělo hrát, podnikání mě stálo hodně času," přiznává, že si raději chodil kopnout jen s kamarády. Nakonec se ale nechal přesvědčit. "Myslel jsem, že mám po kariéře. Jenže všechno začalo znovu."

Aktuální forma mužstva. Livesport

Za malý klub nedaleko od Prahy nejen hrál, Vykáň začal podporovat. O známé hráče najednou nebyla nouze. Stačí vzpomenout na Davida a Lukáše Jarolímovy. "Dobře se znám i s jejich tátou. Poznal jsem ve Vykáni hodně známých fotbalistů. A třeba Juraj Šimurka je teď se mnou i ve Spojích," vypráví.

Pro Vykáň byla divize stropem, nakonec se cesty italského podnikatele s klubem rozešly. Příběh ale rozhodně nebyl na konečné. Realizovat se začal v hlavním městě, kde byly jeho novou adresou Spoje. Ty dostal ze třetí třídy až do čtvrté nejvyšší soutěže. "Až do I.B třídy jsem hrál, pak už mi to koleno nedovolilo," hlásí slušnou češtinou. Nohy mu ale na lavičce pořád cukají. "Když někdy vidím, co nezvládneme rozehrát a dotáhnout. Ti kluci umějí kopat, ale nemají fyzičku," posteskne si.

Na kontě má během působení v Česku s týmy dvanáct postupů. S přehledem tak na tuzemské scéně překonal krajana Andreu Stramaccioniho. Ten zkoušel štěstí před lety ve slavné Spartě, jenže neuspěl. Tomu, že napravuje pověst italských trenérů v Česku, se Leggeri jen zasměje. "Stramaccioni by s jeho stylem neuspěl i jinde. Dobře vím, jaké problémy měl v Řecku, tam mu horkokrevní fanoušci Panathinaikosu dali vše pořádně znát," líčí. Krajana prý dobře zná a ví, o čem mluví.

Povídá se, že i v jeho klubu si fotbalisté slušně vydělají. Ital ale jen zakroutí hlavou. "Mám pár hráčů, co dělají pro moji firmu, za fotbal taky něco mají, ale není to něco extra, jak si mnozí myslí. Znám hodně klubů v Praze, co hráčům platí lépe," dušuje se. Za Spoje nastupuje také početná skupina Ukrajinců. "Ale všichni chodí do práce," upozorňuje.

Co mají hráči jako nepsaný benefit, je soustředění v Itálii. Tam už roky pravidelně s týmem vyráží. "Máme sponzory, co jsou schopní finančně přispět," neskrývá. Letos v létě málem došlo i na přípravný zápas s Lecce, které hraje italskou nejvyšší soutěž. "Nakonec to termínově nevyšlo. Ale pokud se udržíme v divizi, za rok by to mohlo klapnout," tvrdí s tím, že jeden ze sponzorů podporuje oba kluby.

Teď se pro změnu těší na jiný tým Serie A. Slavia se totiž v Evropské lize brzy poměří doma s AS Řím. Nejde jen o to, že se kousek od věčného města narodil a také mu fandí. Pro AS Řím mediálně pracuje i jeho bratranec. "Když seženu lístek, rád na zápas půjdu. Ujít si ho nenechám," dodává. A pak už se zase vrhne do práce. Po slušném rozjezdu se totiž "jeho" Spoje v divizi trápí. Tým zvyklý hrát mezi nejlepšími se pomalu chystá na to, že se jej může týkat boj o záchranu. To se Leggerimu pochopitelně nelíbí. "Musíme začít více trénovat, bez toho divize hrát nejde," má jasno. Jeho tým má kolo před koncem podzimu náskok bodu na sestupové příčky.