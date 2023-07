Vitík jako náhrada za Timbera? Sparťanský talent je v hledáčku slavného Ajaxu

Tvrdé jádro mistrovského kádru pražské Sparty zůstává netknuté, tedy alespoň prozatím. Aktuální situaci by mohl narušit nizozemský Ajax, který se intenzivně zajímá o Martina Vitíka (20). Český mládežnický reprezentant by měl podle informací italského novináře Rudyho Galettiho být potenciální náhradou za Jurriëna Timbera (22), který je na odchodu do Arsenalu.

Vitík, který v mistrovské sezoně odehrál za Spartu 22 zápasů, byl v aktuálním přestupovém okně rovněž spojován se zájmem Juventusu a Interu Milán.

Žádná konkrétní nabídka na sparťanského obránce však do Prahy zatím nedorazila, a tak se Vitík i nadále připravuje na start nové sezony v rudém dresu na soustředění v Rakousku.

Spartu čeká v rámci letní přípravy ještě přátelské dvojutkání. První odehrají svěřenci trenéra Briana Priskeho už v úterý proti srbskému Čukarički, generálku pak sehrají v pátek s belgickým Anderlechtem Brusel.