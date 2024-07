Co neminout před prvním semifinále Eura: Data, góly z přímáků i tápající ofenziva Francie

Fotbalová veřejnost na starém kontinentu upírá zrak k mnichovské Allianz Areně, kde za pár hodin vypukne první semifinále v pořadí 17. mistrovství Evropy. Co o souboji Španělska s Francií říkají data? Jak duel dvou evropských velikánů vidí expert Roman Polom? A kdo je vlastně "otec" moderní La Rojy Luis de la Fuente? Nejen na tyto otázky přinášejí před úvodním hvizdem evropského šampionátu odpovědi Livesport Zprávy.

Samotné výsledky to úplně nenaznačují, nicméně čísla hovoří jednoznačně – v úvodním semifinále letošního mistrovství Evropy ve fotbale na sebe narazí soupeři ve zcela odlišné formě. Zatímco Španělé září, Francouzi se trápí. Jejich aktuální největší hvězdou je gólman Mike Maignan, který se může pochlubit úspěšností zákroků 94 %...

Studio EURO k zápasu Španělsko - Francie. Livesport

Takové momenty už se nevídají. Škoda! Byly tak krásné a unikátní… Trefa Francouze Michela Platiniho do španělské sítě za nebohého brankáře Luise Arconadu ve finále Eura 1984 může dnešním fotbalovým fanouškům připadat jako z jiného světa. A to nejen vzhledem k celkovému dojmu ze 40 let starých záběrů. Nádech historie totiž má i samotná podstata onoho gólu. Ty z přímého kopu už prakticky nejsou k vidění, na letošním ME nepadl ani jeden…

Další důvod, proč mizí góly ze standardních situací – hráči, kteří dřív ve zdi postávali, nyní skáčí hodně vysoko. Profimedia

Takřka zapomenutá už je typická tiki-taka. Styl, kterým se prezentoval španělský národní tým v dobách, kdy jeho hlavní opory pocházely z Barcelony. Po téměř dekádě tápání přišel restart, o který se stará Luis de la Fuente. Holohlavý chlapík s brýlemi, jenž vtiskl La Roje modernu. Pokud jde o atraktivitu, Španělsko zcela jistě baví na fotbalovém Euru nejvíc.

Luis de la Fuente vyrostl v trenérskou osobnost. Profimedia

Tři vstřelené branky, z toho dvě vlastní a jedna z pokutového kopu. Taková je vizitka Francie na letošním Euru v Německu. Nabušený výběr střelecky mlčí, přesto v semifinále vyzve rozjeté Španělsko, které naopak patří k ofenzivním mašinám turnaje. Co se děje s Mbappém a spol.? A je defenziva Les Bleus skutečně tak precizní?

Bývalý stoper Frank Leboeuf, padesátinásobný reprezentant a mistr světa i Evropy, si při hodnocení krajanů nebere servítky a na ofenzivě Les Bleus nenechává nit suchou. "Když se podíváme na jednotlivce, je podle mě skutečným problémem Kylian Mbappé. Pokud kvůli zranění nejste schopni hrát na sto procent, ale na padesát, neměli byste hrát vůbec," myslí si člen zlaté generace francouzského nároďáku.