V obraně i v útoku zavřeno. Francie postupuje i bez gólů, podle dat nemá kvalitní šance

Tři vstřelené branky, z toho dvě vlastní a jedna z pokutového kopu. Taková je vizitka Francie na letošním Euru v Německu. Nabušený výběr střelecky mlčí, přesto v semifinále vyzve rozjeté Španělsko, které naopak patří k ofenzivním mašinám turnaje. Co se děje s Mbappém a spol.? A je defenziva Les Bleus skutečně tak precizní?

Když před turnajem vyšlo srovnání soupisek pro letošní evropský šampionát a Francie se s odhadovanou hodnotou 1,1 miliardy eur umístila na druhém místě za Anglií, zřejmě nikdo nečekal, jak trnitá cesta svěřence Didiera Deschampse v Německu čeká.

"Člověk si musí uvědomit, že kritizuje tým, který je v semifinále mistrovství Evropy, ale nedokážu odhadnout, zda to lidi ve Francii trápí, že jejich tým nehraje dobrý fotbal," zamýšlí se expert Livesport Zpráv Jan Morávek.

Preview zápasu Španělsko – Francie. Livesport

Kylian Mbappé si hned v prvním utkání s Rakouskem zlomil nos a hrát musí ve speciální ochranné masce. Střet největší hvězdy jako by ochromil celou francouzskou ofenzivu. Evropští šampioni z let 1984 a 2000 prožívají nejméně plodné období za éry trenéra Deschampse. V pěti zápasech na turnaji vstřelili tři branky, přičemž dvě z toho jsou vlastní a jeden z pokutového kopu, po němž se poprvé v kariéře na Euru prosadil Kylian Mbappé.

Po hubeném vítězství 1:0 v osmifinále nad Belgií se francouzský kouč snažil otázky na produktivitu smést ze stolu. "Má největší starost je pouze o to, kolik střel máme a kolik jsme jich poslali mimo. Jsme znovu ve čtvrtfinále, takže jsem nesmírně šťastný," bagatelizoval možný problém. Po bezbrankovém čtvrtfinále s Portugalci, které rozhodly ve prospěch Francie až pokutové kopy, už se ale snaha vstřelit gól jeví jako příliš obtížný úkol.

"Potvrzuje se moje domněnka, že u Francie a Anglie musí být po turnaji téma trenér. Oba jsou u týmů strašně dlouho a myslím si, že už jim nemají co dát. Přijde mi, že oba jsou takticky slabší oproti třeba španělskému kolegovi Luisi de la Fuentemu, což je vidět na fotbale, který předvádí," dodal Morávek.

Je Francie skutečně na šampionátu bezzubá? A odvíjí se její ofenzivní forma od rozpoložení Mbappého?

Podle dat analytické společnosti StatsBomb je příčin hned několik. Skutečnost, že Francie nestřílí branky ještě sama o sobě nemusí znamenat, že hraje špatně. Hodnota očekávaných branek (xG) v pěti zápasech je 6,5, což svědčí daleko víc o tom, že jsou ofenzivní hráči Les Bleus neefektivní.

"Deschamps rád sází na svoje koně, ale už před turnajem jsem kroutil hlavou nad tím, že nevzal na Euro Michaela Oliseho či Jeana-Philippeho Matetu. Za mě jsou to hráči, kteří na turnaj měli jet a měli dostat prostor, protože například Kolo Muani neměl zrovna dobrou sezonu. Od Marcuse Thurama se po jeho skvělé sezoně v Interu rozhodně čekalo víc. Antoine Griezmann se na šampionátu trápí a je otázka, jak moc limituje zranění Mbappého, i když on tvrdí, že hodně," rozebírá Morávek francouzskou ofenzivu.

Francie si nevytváří kvalitní šance

Mbappé společně s Griezmannem jsou po Cristianu Ronaldovi hráči, kteří na turnaji tzv. underperformují. Znamená to, že se do šancí umí dostat, ale neproměňují je.

Počet střel a vniknutí do pokutového území řadí Francii mezi nejlepší týmy na šampionátu. Data však také poukazují na to, že si Francouzi vytváří slabší střelecké příležitosti. Z týmů, které jsou v Německu stále ve hře, mají nejnižší hodnotu xG na střelu.

"Tady se zastavím u záložní řady, která je na můj vkus až moc defenzivně složená. N'Golo Kanté, Aurélien Tchouameni a Eduardo Camavinga nejsou vyloženě kreativní typy. Říkám si, zda by se s francouzským kádrem nedal hrát trochu jiný fotbal, který by lidi bavil mnohem víc, ale tohle je holt Deschampsův přístup," pokračuje někdejší záložník Schalke, Kaiserslauternu či Augsburgu.

Jestliže platí, že v útoku se Francie hledá, co se týká obranné práce, je na tom na první pohled jeden z favoritů bez chyby. Ze hry nedostal ani jeden gól. Když se ale ponoříme více do analytických ukazatelů, které rozebírají defenzivní činnost, zjistíme, že Francie rozhodně nevyniká.

Její obrana totiž téměř nepresuje. Dále se na šampionátu prezentuje ohromně nízkou mírou agresivity, která vychází z toho, jak často je soupeř pod tlakem, když přijme balon a zda je na něj do dvou vteřin vyvíjený presink či provedený obranný zákrok.

Na druhou stranu soupeři si proti Francii nedokáží vypracovat kvalitní šance, což se odráží v očekávaných inkasovaných gólech. V těch je na Euru lepší už jen Portugalsko. Právě díky tomu má tým ze země galského kohouta v tomto ohledu velmi solidní čísla. Španělsko, které má hru založenou naopak na důrazném presinku a více jak polovinu míčů sbírá ještě na soupeřově polovině, tak bude pro Les Bleus opravdovou prověrkou.

"Myslím si, že francouzská obrana má opravdu štěstí, že má nadstandardní hráče jako je třeba Saliba, kteří si to odehrají a drží to. Kdyby byli soupeři efektivnější a počínali si lépe, dostanou Francii do problémů. To se může povést právě Španělsku," dodává Morávek.