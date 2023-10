Odmítl anglickou reprezentaci, největší albánská hvězda nebude hrát ani proti Česku

Narodil se v Londýně, ale Angličan není. Jmenuje se Armando Broja, ovšem s Argentinou či Španělskem nemá nic společného. Dvaadvacetiletý hráč je aktuálně jedničkou na hrotu Chelsea, přesto nereprezentuje žádnou velmoc. Útočník londýnského velkoklubu měl být večer největší hrozbou Albánie pro obranu české fotbalové reprezentace. Podle všeho nebude…

Hráče z tak slovutné adresy momentálně národní tým zkrátka nemá. Broja v sobě mísí balkánskou výbušnost s anglickou neústupností. Během svého hostování v Southamptonu v předminulé sezoně se řadil mezi nejlepší světové forvardy co se týče presování, při němž uplatňuje svou mohutnou postavu (191 cm) a sílu, v útočné třetině hřiště získává spoustu míčů. Zároveň je zvyklý hrát v závratném tempu. Odborný server speedsdb.com jej s maximální dosaženou rychlostí 35,3 km/h eviduje jako 19. nejrychlejšího hráče v evropských top ligách.

Broja se narodil albánským imigrantům ve městečku Slough nedaleko Londýna a v sedmi letech se dostal do akademie Tottenhamu. Skauta Spurs zaujal na přípravném turnaji, jehož se stal nejlepším střelcem a byl vyhlášen i nej hráčem. "Přišel jsem potom za rodiči a ti mi hlásili: 'Ptal se na tebe člověk z Tottenhamu.' Musel jsem pořád myslet na to, co to je ten Tottenham. Byl jsem malý kluk, žádný jiný tým než Burnham Juniors, za který jsem v té době nastupoval, jsem neznal…" líčil nedávno Broja pobaveně v rozhovoru pro platformu Player´s Tribune, světovou obdobu českého projektu Bez frází.

Přitom bratranec jej od tří let brával na všechny domácí zápasy Chelsea, kterou si Broja zamiloval. A po dvou letech v Tottenhamu jí dokonce i posílil. "I když jsem hrál za Spurs, tajně jsem fandil Chelsea. Nicméně vždycky jsem ji chtěl porazit, aby si mě její zástupci všimli a chtěli mě," vykládal. Když v jednom zápasu před zraky skauta Blues nasázel devět gólů a jeho tým triumfoval 12:0, nebylo co řešit. O rivalitě mezi oběma kluby tehdy neměl podle svých slov ani ponětí.

Od té chvíle patří Chelsea, za kterou debutoval v březnu 2020, když na posledních pět minut proti Evertonu nahradil Olivera Girouda. Ještě předtím jej oslovili zástupci anglické jednadvacítky s nabídkou, aby reprezentoval svou rodnou zemi. O tom však Broja nechtěl ani slyšet. Do Albánie jezdil za prarodiči od útlého dětství, trávil tam prázdniny. Na rozlehlé zahradě jejich domu si hrál na Brazilce Ronalda, jehož videa mu táta donekonečna pouštěl.

Do sestavy Chelsea se pořádně prosadil v minulé sezoně, kdy mu dal důvěru tehdejší kouč Graham Potter. Krátce předtím podepsal Broja nezvykle dlouhou smlouvu na šest let. Možná si tím i částečně zachránil kariéru. Nedlouho poté si totiž v přípravném duelu s Aston Villou během mistrovství světa v Kataru přivodil vážné zranění kolene, kvůli němuž byl ze hry téměř devět měsíců.

Na trávník se vrátil teprve před třemi týdny na 12 minut proti Aston Ville, minulý týden nastoupil poprvé od začátku. A na gól mu stačilo pouhých 19 minut. Chelsea se přitom do zápasu s Fulhamem netrefila v lize víc než měsíc…

Jeho situaci v reprezentaci přiletěl osobně zjistit do Londýna brazilský kouč Albánie Sylvinho (někdejší obránce Arsenalu), který Broju pak nominoval. Spíš však z důvodu, aby se opět sžil s národním týmem, v němž se představil naposledy loni v listopadu. Tuto kvalifikaci, v níž Albánci sahají po účasti na Euro, zmeškal kompletně.

Sylvinho je opatrný, nechce svou hvězdu vystavovat dalším zdravotním problémům i rozkmotřit si Chelsea. Na tiskovce před zápasem s Českem prohlásil, že Brojovo nasazení nepřipadá v úvahu. "Mám bohužel špatnou zprávu. Byl s týmem pouhé dva dny a po konzultaci s našimi doktory i zdravotním týmem Chelsea, nebude na zápas připraven," uvedl.

Špatná zpráva pro Albánii, dobrá pro Šilhavého tým…