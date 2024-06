Expert Zlámal o zápasu dne: Barella je mozek hry Itálie. Simón by měl odejít z Bilbaa

Livesport v rámci Eura 2024 nabízí fanouškům další platformu v podobě digitálního studia. To doprovází každý hrací den evropského šampionátu v Německu a jeho tématem je vždy šlágr programu příslušného dne. Tentokrát jde o utkání Španělsko – Itálie, které rozebral fotbalový expert a někdejší brankář Olomouce, Bohemians nebo skotských Hearts Zdeněk Zlamál (38).

Euro nabídne ve čtvrtek večer jeden z vrcholů skupinové fáze a zároveň reprízu semifinále minulého evropského šmapionátu. Zlámal se před střetem Španělska s Itálií v zápasovém studiu Livesportu jakožto bývalý gólman pozastavil mimo jiné i nad brankářem La Rojy.

A byl kritický. "Unai Simón bude muset udělat dobrý výsledek s reprezentací, nebo odejít z Bilbaa, jinak z něj nikdy nebude velký gólman. Sám jsem byl spíš typ Donnaruma, ale on absolutně neumí hru nohama," řekl na adresu španělské jedničky mezi tyčemi.

Zápasové studio Livesportu ke šlágru Španělsko – Itálie. Livesport

Na koho by se podle Zlámala měli fanoušci ve večerním utkání zaměřit? "Nicolò Barella. Pro mě je to mozek hry Itálie," zmínil záložníka Interu. Na druhé straně by opět mohl být vidět Álvaro Morata. "Je to absolutně nedoceněný hráč, který své kvality potvrzuje dlouhodobě," uvedl na adresu útočníka Atlétika.