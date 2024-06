SESTŘIHY ZÁPASŮ: Modričův rekordní gól měl hořkou příchuť. Španělé vyhráli i potřetí

Španělsko na Euru v závěrečném utkání skupiny B zvítězilo i potřetí, tentokrát nad Albánií 1:0. To dosud dokázalo jen v roce 2008, kdy turnaj v Rakousku a Švýcarsku ovládlo – o čtyři později triumf obhájilo, což se tentokrát může podařit Itálii. Úřadující mistři Evropy vydřeli remízu 1:1 s Chorvatskem, trefou v 98. minutě se o to postaral střídající Mattia Zaccagni. Hořkou příchuť tak měl úvodní gól Luky Modriče, který z něj učinil nejstaršího střelce v historii ME, Vatreni se totiž postup povážlivě vzdálil. Livesport Zprávy přinášejí sestřihy obou pondělních duelů.

Sestřih zápasu Albánie – Španělsko. Česká televize