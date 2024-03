Lewandowski po postupu na Euro: Byl jsem klidný, ale měli jsme si to vybojovat mnohem dřív

Lewandowski po postupu na Euro: Byl jsem klidný, ale měli jsme si to vybojovat mnohem dřív

Byl to pro něj složitý zápas. Za 120 minut polský národní tým nevyprodukoval jedinou střelu na velšskou bránu a on sám byl tak trochu mimo hru. Nakonec si však Robert Lewandowski (35) vzal jako první slovo při penaltovém rozstřelu a zavelil k postupu. "Měli jsme si to vybojovat mnohem dřív," uvedl po barážovém duelu o Euro kanonýr Barcelony.

V podání Lewandowského to zrovna nebyl nejlepší zápas a vlastně ani být nemohl. Vedle marného hledání gólových příležitostí měl spoustu práce směrem do defenzivy. Jeho spolupráce s Karolem Świderskim byla přinejlepším průměrná a Velšané s neutralizací chaotické polské ofenzivy neměli moc práce.

Zatímco po 120 minutách hry se kanonýr Barcelony neprosadil, ozval se hned na začátku pokutových kopů. Kapitán polského národního týmu se s naprostým klidem a přesvědčením ujal první penalty a zavelil k postupu bíločervených. Po zápase Lewandowski přiznal, že uklidnění mělo přijít dříve.

"Uklidňoval jsem se, že se nám proti Velšanům nic zlého nestane. Ale klukům v šatně jsem říkal, že jsme měli postup vybojovat mnohem dřív. Chvála nám, že jsme to nakonec dokázali," uvedl hvězdný útočník, jenž průběh penaltové loterie raději nesledoval.

Přestože Poláci zakončili duel bez střely na soupeřovu branku – za což byl Lewandowski spoluzodpovědný – uvedl pětatřicetiletý forvard, že Poláci zvládli utkání lépe než domácí."Byli jsme lepším týmem. Velšané měli možná dvě dobré příležitosti, které pramenily ze štěstí nebo z tečí. Kvalifikaci jsme začali špatně, ale dobře jsme ji dohráli. Něco takového dělá rozdíl a taková střetnutí budují tým."