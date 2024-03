Grosicki o gamblingu: Měl jsem v hlavě jen čísla a barvy. Léčebna? Skoro jako ve vězení

Polskou reprezentaci si bez něj už skoro nelze představit. V červenobílých barvách odehrál Kamil Grosicki (35) od roku 2008 přes 90 zápasů a nasázel v nich 17 branek. Nechybí ani ve výběru pro březnovou baráž, v níž se Poláci pokoušejí ukořistit čtvrtý postup na Euro v řadě. Před srazem na sebe ale upozornil v jiné než fotbalové roli. V rozhovoru pro Kanal Sportowy se rozpovídal o závislosti na gamblingu, se kterou se během kariéry musel vypořádat.

V roce 2007 si Legia vyhlédla ve Štětíně mladého rychlonohého křídelníka, který se měl stát budoucností slavného varšavského klubu. Ten ale přesun do hlavního města nezvládl. "Varšava mě naprosto pohltila. Fotbal šel na druhou kolej. Víc času jsem trávil ve městě než na tréninku,” řekl Grosicki.

V polské metropoli talentovanému fotbalistovi uhranuly herní automaty. "V té nejhorší fázi jsem nemyslel na nic jiného. Nezvládl jsem si ani uvařit. Když jsem měl hlad poslal jsem někoho, aby mi zašel nakoupit. Měl jsem v hlavě jen čísla a barvy," líčil účastník dvou evropských a dvou světových šampionátů.

Takhle to dál nešlo. Na konci roku 2007 se Grosicki rozhodl se závislostí bojovat a nastoupil do léčebny. "Nástup byl těžký. Neměl jsem chuť do fotbalu ani do života. Musel jsem se dostat z nočního do denního režimu. Nesměl jsem telefonovat a na procházku jsem mohl jen na třicetimetrový úsek mezi stromy. Skoro jako ve vězení," vzpomínal Grosicki na svůj více než měsíční pobyt v léčebně.

Závislosti se nakonec zbavil, v Legii se ale nikdy neprosadil. Přes hostování ve švýcarském Sionu a Jagiellonii Bialystok se dostal do tureckého Sivassporu. Na Blízkém východě si řekl o přestup do francouzského Rennes, odkud vyrazil do Anglie, kde si v dresu Hullu zahrál i Premier League. Od srpna 2021 znovu hájí barvy mateřského Pogonu.