Co ukázala generálka na Euro: Barák před Hložkem, Hranáč šéfem i velká nervozita

Český národní tým má za sebou generálku před startem evropského šampionátu v Německu, v Hradci Králové porazil Severní Makedonii díky gólům Patrika Schicka a Antonína Baráka z pokutových kopů 2:1. Co pondělní závěrečný test před odjezdem na Euro ukázal?

Souboj Barák vs. Hložek

Kdo obsadí pozici pod dvěma útočníky? Po generálce se Severní Makedonií vše ukazuje na Baráka, který do hry přinese kreativitu. Právě ta českému týmu citelně scházela. Adam Hložek, který dostal přednost v generálce, sice ukázal, že má tah na branku, ale do kombinace s dvojicí Patrik Schick, Jan Kuchta, se téměř nedostal. Zajímavé bude sledovat také minisouboj o pozici vedle Schicka – Mojmír Chytil si proti Maltě řekl aktivitou i dvěma góly o šanci, zatímco Kuchta v Malšovické aréně tápal.

Hranáč opěrným bodem

Ze čtyř zápasů nastoupil v základní sestavě hned třikrát. O kom je řeč? O novém šéfovi české obrany Robinu Hranáčovi. Pod Ivanem Haškem vynechal pouze test s Nory, jinak pokaždé figuroval v základní sestavě a byl na hřišti celých 90 minut. Kdo jej doplní? Levého stopera pravděpodobně obsadí Ladislav Krejčí. Boj se pak svede na pravé straně. Adepti jsou hned tři: David Zima, Tomáš Holeš a Martin Vitík. Největší šance má Zima, obzvlášť v případě, že by se Holeš posunul do zálohy na pozici Michala Sadílka.

Reprezentanti před zápasem připomněli dresem zraněného Michala Sadílka. Profimedia

Schick: Tři šance, dva góly, jeden platil

I přes marné české dobývání se Schick dostal do zakončení. Nejdříve v prvním poločase hlavou. Jeho pokus, který směřoval pod břevno, mu na poslední chvíli vyškrábl brankář. Podruhé jej uvolnil Kuchta a útočník Leverkusenu zavěsil pravačkou do branky, ale akci předcházel ofsajd. Do třetice už se Schick radoval – proměnil totiž penaltu. I ta však nebyla zcela stoprocentní. Do Tomáše Součka v pokutovém území před makedonským hráčem strčil právě Schick, i tak ale Češi dostali možnost zahrávat pokutový kop…

Patrik Schick otevřel skóre z penalty. AFP

Kreativita? Kostlivec ze skříně

Jaroslava Šilhavého, Haškova předchůdce, často pálila u národního týmu kreativita. Jakmile měli Češi být v roli týmu, který tvoří hru, byli v úzkých. Daleko víc jim seděla hra do otevřené obrany, kdy mohli hrozit z rychlých brejků. Jakmile to soupeř proti Součkovi a spol. tzv. zavřel, byl problém. Proti Severní Makedonii jako by si reprezentace chtěla připomenout staré kostlivce ze skříně – okolí makedonské branky totiž zasypávala hromadou centrů, ale jiný způsob, jak překonat zaťatého soupeře, nedokázala najít. Nakonec si tým pomohl dvěma penaltami. Podobně jako s Maltou, kde úvodní branku obstaral Barák rovněž z bílého puntíku.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Nervozita jako v ostrém utkání

Ne, tohle rozhodně nevypadalo jako přátelské utkání pár dní před odjezdem na důležitý turnaj. Oba tábory si nedaly nic zadarmo a na hřišti to místy jiskřilo. Hráči si navzájem často vyříkávali křivdy a došlo i na strkanice. Nervozita se však projevovala i na českých hráčích, kteří se místy nechávali vyprovokovat například i některými verdikty sudích.