Nejdůležitější zápas trenérské kariéry. Přijeli jsme postoupit a tento cíl platí, říká Hašek

Kouč Ivan Hašek (60) označil středeční závěrečný zápas ve skupině na mistrovství Evropy proti Turecku za dosud nejdůležitější v trenérské kariéře. Pokud by jeho svěřenci rozhodující duel o postup nezvládli a s turnajem by se rozloučili, považoval by to za neúspěch. Na tiskové konferenci uvedl, že se nezabývá propočty a možností, že by českému týmu nakonec stačila k účasti ve vyřazovací fázi remíza.

Hašek převzal mužstvo na začátku roku po Jaroslavu Šilhavém a letos ho zatím vedl v šesti duelech. Předtím byl ještě v pěti zápasech v roce 2009 dočasným koučem české reprezentace. Trénoval také v pražské Spartě, ve Francii a v arabských zemích.

"Pro mě jako pro trenéra je to samozřejmě nejdůležitější zápas, protože bychom chtěli jít dál. Víme, kolik lidí zase přijede fandit, kolik lidí si přeje náš postup. Budeme snažit, abychom nejen nám mezi sebou, ale i lidem, kteří nám přijedou fandit, udělali radost a nezklamali je," uvedl Hašek v Hamburku, kde s mužstvem ve středu nastoupí.

Poslední vzájemné zápasy Česka a Turecka. Livesport

"Z týmu vyzařuje pozitivní energie. Jsem rád, že to tak mají i hráči, kteří nedostávají tolik příležitostí nebo se nedostali na hřiště vůbec. I to je jeden z důvodů, proč chceme vyhrát a postoupit. I kvůli tomu, aby kluci, kteří tu makají každý den, měli další možnost dostat se na hřiště. Týmu věřím, má budoucnost a kluci táhnou za jeden provaz. Věřím, že to na hřišti bude vidět," doplnil bývalý záložník.

Jeho svěřenci mají po porážce s Portugalskem a remíze s Gruzií na kontě jeden bod. Postup by jim stoprocentně vynesla výhra, v případě příznivých večerních výsledků ve skupině C by ale mohl stačit i nerozhodný výsledek.

"Koukáme na většinu zápasů, takže budeme sledovat i ty dnešní. Ale nemá to souvislost s naším zápasem s Turky. Musíme hrát a ne kalkulovat. Musíme jít do zápasu s tím, že chceme vyhrát. Kalkulace musíme dát stranou," uvedl Hašek.

"Přijeli jsme sem s cílem postoupit ze skupiny. Nebereme to, jako že jsme něco říkali do vzduchu. Kdybychom nepostoupili, bereme to jako neúspěch. Řekli jsme to na začátku a trváme na to," doplnil Hašek.

Zápas vůbec nevnímá jako možnost odplaty za dvě porážky s Tureckem na Euru v minulosti – 2:3 v roce 2008 a 0:2 o osm let později. "Já to tak neberu. Pro mě je to další zápas o to, abychom tady mohli pokračovat a splnili jsme si sen, který všichni máme. Minulost neřeším, řeším, co bude zítra. Jde nám o to, abychom tady zůstali. Tahle parta kluků nechce domů a je to na nich znát," uvedl Hašek.

Vzhledem k výrazné turecké menšině v Německu budou mít na stadionu v Hamburku podle všeho v hledišti převahu soupeřovi fanoušci. "Spousta hráčů má zkušenosti i ze zápasů v Turecku, třeba i v pohárech. Myslím, že atmosféra, která při zápase bude, hráčům vyhovuje a mají to rádi. Osobně jsem také miloval bouřlivou atmosféru. Už v prvním zápase na tomto stadionu byla atmosféra fantastická. Věřím, že naši fanoušci budou opět slyšet bez ohledu na to, jestli budou v menšině, nebo ne," prohlásil Hašek.

Turky trápí zdravotní problémy několika hráčů a je těžké odhadnout, v jaké sestavě nastoupí. "Máme je určitým způsobem načtené, ale i oni mohou změnit rozestavení. Připravujeme se hlavně na naši vlastní hru. Hráče soupeře samozřejmě studujeme, ukazujeme je hráčům na videu, ale musíme se soustředit především sami na sebe. Myslím, že turecká sestava se bude blížit spíše té z jejich prvního zápasu proti Gruzii," předpokládal Hašek.