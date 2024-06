Nezasloužili jsme si prohrát, řekl po zápase s Anglií trenér Stojkovič a prozradil stav Kostiče

Filip Kostič opustil hřiště v slzách poté, co utrpěl zranění kolena.

Srbský trenér Dragan Stojkovič (59) uvedl, že záložník Filip Kostič (31) si při nedělní porážce 0:1 od Anglie v úvodním utkání na Euru 2024 pravděpodobně poranil vazy v levém koleni. "Kostič cítil silnou bolest ve vnější části levého kolena a obáváme se, že by mohl mít poškozené vazy," prohlásil zkušený kouč na tiskové konferenci a zároveň pochválil svůj tým za předvedený výkon.

Kostič musel z utkání odstoupit už ve 43. minutě po souboji se záložníkem Judem Bellinghamem, po kterém upadl na zem a okamžitě požádal o lékařskou pomoc. Hráč Juventusu následně odešel ze hřiště s pláčem a nahradil ho Filip Mladenovič.

"Kostič cítil silnou bolest ve vnější části levého kolena a obáváme se, že by mohl mít poškozené vazy. V pondělí podstoupí lékařské testy, doufejme, že to není tak zlé, jak to vypadá," řekl Stojkovič na tiskové konferenci v Areně AufSchalke v Gelsenkirchenu.

Sestřih zápasu Srbsko – Anglie. Livesport

Podle názoru Stojkoviče měl jeho tým v bojovném výkonu proti Anglii urvat lepší výsledek, hlavně po vydařeném druhém poločase, kdy v závěru zápasu dostal soupeře pod tlak.

"Podařilo se nám Angličany zatlačit do kouta a myslím, že jsme si nezasloužili prohrát," řekl Stojkovič. "Dnes jsme byli proti kvalitnímu soupeři tak blízko a s výsledkem nejsem spokojený, vůbec ne. Ale co teď můžu dělat? dodal zkušený kouč.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Řekl jsem svým hráčům, že jsem hrdý na jejich výkon a na všechno kromě výsledku. Teď můžeme jen odpočívat a připravovat se na to, co nás čeká, pravděpodobně nejdůležitější zápas skupinové fáze proti Slovinsku," řekl jasně Stojkovič.

Výsledek zanechal Srbsko na posledním místě skupiny C poté, co Dánsko o několik hodin dříve remizovalo se Slovinskem 1:1.