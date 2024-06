O tom, že bude hrát, se Černý dozvěděl ráno. Závěrečný brejk zvládli Češi dobře, myslí si

Smíšené pocity měl po utkání s Gruzií na fotbalovém mistrovství Evropy v Německu český reprezentant Václav Černý (26). Výsledek 1:1 ho zklamal, vzhledem k velké šanci soupeře v závěru ho ale bral. V rozhovoru s novináři prozradil, že si navzdory nebezpečně vyhlížejícímu brejku Gruzínců nezakrýval na střídačce oči.

Výběr trenéra Ivana Haška zatím získal na turnaji v součtu s úvodní úterní prohrou s Portugalskem 1:2 jediný bod. V posledním utkání skupiny F vyzve ve středu Turecko. "Je to mix zklamání i naděje. Hrozně jsme chtěli a přáli si, abychom napravili reputaci z prvního zápasu, který byl ohromně těžký. Šance byly, vypracovali jsme si toho hodně, i když v závěru toho nebylo tolik, čímž ale nechci říct, že by to bylo úplně bezzubé. Je to obrovská škoda," uvedl ofenzivní univerzál Černý, který vystřídal v 55. minutě.

Gruzínci se v závěrečných sekundách utkání dostali do přečíslení tři na jednoho. "Nejsem takový, že bych si dával ruce přes oči. Bylo vidět už z lavičky, že to (Lobjanidze) trefil tak, že to jde nad. Jindra (brankář Staněk) tam byl dobře, i obránci to udělali dobře. Nebyl to ulehčený brejk. Nevím, kdo tam od nás vystoupil, ale byla to skvělá zpátečka a co nejvíc jsme jim to znepříjemnili," prohlásil hráč Wolfsburgu.

Sestřih zápasu Gruzie – Česko (1:1). Česká televize

Rovněž soupeř první duel na turnaji prohrál, Turkům podlehl 1:3. "Touha po vítězství musela být z obou stran. Myslím si, že při závěrečném tlaku byla naše kvalita i touha větší. Oni měli v závěru jen brejk, který ale byl mega nebezpečný. Až na jejich zdržování, které bylo hrozně zvláštní za nerozhodného stavu, chtěly oba týmy vyhrát," mínil Černý.

Utkání s Portugalskem strávil na lavičce, proti Gruzii ale hrál od začátku i proto, že Antonína Baráka postihla v noci viróza. "Věděl jsem od rána, že půjdu. Naštěstí se připravuju na každý zápas, i když nehraju, a to i po mentální stránce. Byl jsem připravený, a když jsem se to dozvěděl, byl jsem strašně rád," řekl příbramský odchovanec.

"Snažil jsem se plnit úkoly, které jsme si řekli před zápasem. Snažil jsem se do toho dát něco svého, ne vždycky to vyjde. Snažil jsem se být nebezpečný. Zápas to byl pro nás všechny těžký, co se týče terénu," uvedl někdejší hráč Ajaxu Amsterdam, Utrechtu a Twente Enschede.